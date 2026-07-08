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Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото

08 июля 2026 08:07
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Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
На каждом стебле лаванды – десятки бутонов, покрытых микроскопическими волосками-трихомами. Именно в них находится эфирное масло. А получить фиолетовую терапию можно в столичном Ботаническом саду, где на 16 сотках земли растут ароматные цветы.

Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото-3

Свой кусочек Прованса. Два года назад столичные ботаники вдохновились усадьбой под Брестом и решили создать такой уголок в городе. Сегодня здесь растет более 2 500 кустов лаванды узколистной. Целое фиолетовое море. 

В коллекции шесть вариантов растений – от классической формы до редких сортов. Каждый со своим оттенком и ароматом. И все это выросло всего за полтора года, результат по-настоящему впечатляющий. 

Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото-5

Сезон цветения длится до середины июля – успейте поймать свое лавандовое лето. Подробнее смотрите в видео.

# Центральный ботанический сад Минска # Растения и цветы # Цветы

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