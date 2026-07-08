Лавандовое поле в Ботаническом саду – нашли новую локацию для атмосферных фото

Настасья Пинчук, корреспондент: На каждом стебле лаванды – десятки бутонов, покрытых микроскопическими волосками-трихомами. Именно в них находится эфирное масло. А получить фиолетовую терапию можно в столичном Ботаническом саду, где на 16 сотках земли растут ароматные цветы.

Свой кусочек Прованса. Два года назад столичные ботаники вдохновились усадьбой под Брестом и решили создать такой уголок в городе. Сегодня здесь растет более 2 500 кустов лаванды узколистной. Целое фиолетовое море.

В коллекции шесть вариантов растений – от классической формы до редких сортов. Каждый со своим оттенком и ароматом. И все это выросло всего за полтора года, результат по-настоящему впечатляющий.