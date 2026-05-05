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В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото

05 мая 2026 12:50
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Яркая фотозона в Ботаническом саду. Зацвели нежнейшие магнолии. Всего 10 видов, 20 сортов и 2 гибрида. Посетители в восторге. 

В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото -2

Анна Малевич, куратор коллекции магнолий, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Магнолии являются ценными в научном плане, представляют высокое декоративное значение, а также в Китае еще используются в медицине. Экстракты магнолий широко используются в парфюмерной промышленности. Чуть позже нас порадуют своим цветением среднецветущие магнолии. Среди них есть такие уникальные, как магнолия Суланжа. У нее цветки напоминают огромную розу, очень красивой окраски. Есть молочный, есть насыщенно-фиолетовый. 

В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото -4

Уже в конце мая в Ботаническом саду зацветет магнолия обратнояйцевидная. Она всегда становится центральным экспонатом поздней коллекции. 

Подробности в видео

# Центральный ботанический сад Минска # Центральный ботанический сад НАН Беларуси # Цветы # Растения и цветы

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