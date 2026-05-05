В Ботаническом саду цветет магнолия – показываем красивую локацию для фото

Анна Малевич, куратор коллекции магнолий, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Магнолии являются ценными в научном плане, представляют высокое декоративное значение, а также в Китае еще используются в медицине. Экстракты магнолий широко используются в парфюмерной промышленности. Чуть позже нас порадуют своим цветением среднецветущие магнолии. Среди них есть такие уникальные, как магнолия Суланжа. У нее цветки напоминают огромную розу, очень красивой окраски. Есть молочный, есть насыщенно-фиолетовый.