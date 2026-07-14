Культура настоящего и будущего! В Беларуси планируют собрать более 1 млн тонн рапса

За любым продуктом, который производим, стоят люди, и особенно это прослеживается, когда говорим о результатах работы в полях. Ведь урожай важно не только вырастить, но и собрать: быстро и бережно, с заботой о своем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году в Беларуси ожидается рекордный урожай рапса. Согласно прогнозам, он может составить 1,1 млн тонн. Но суеверные аграрии не спешат делать громкие заявления с полей. Однако к уборке одной из самых рентабельных культур уже приступили. По состоянию на середину июля, убрана пятая часть площадей, намолочено 70 тыс. тонн. На днях точечно в уборку включилась и Могилевская область, где после ливней техника наконец смогла войти в поля. В Могилевской области приступили к уборке рапса. В тонкостях аграрного дела Виталий Пантелеев разбирается не хуже профессиональных механизаторов. А ведь в миру он водитель пожарной машины. Но уже больше 20 лет в разгар уборочной кампании берет отпуск, чтобы помочь родному району собрать урожай. Говорит: тянет на поле. Сегодня второй день в уборке.

Виталий Пантелеев, водитель пожарной машины Быховского районного отдела МЧС:

Сегодня ночь не спал, думал, как лучше, куда, что помазать, что подкрутить, что не докрутил. Поэтому с утра пришел, за ключи, по-быстрому все пробежался, починил, подвинтил – и в поле быстрее.

Работает на совесть, да и как по-другому? На кону – каравай страны. Звезды на комбайне – знаки отличия. Каждый год в тысячниках, а в прошлом и вовсе подобрался к двум. Этот сезон стартует в хозяйстве «Володарский» с рапса. И это только общий чертеж к массовой уборке. Поля обходят по краям и нарезают делянки – вентиляционные коридоры, чтобы дать ветру подсушить стручки в нижних ярусах рапса. Но то, что уже упало в бункер, дает надежду на хороший урожай.

За последние 5 лет площади озимого рапса увеличились во всех регионах страны. Его уже назвали «культурой настоящего и будущего», драйвером для села и валютой для бюджета. Беларусь уже вошла в топ-10 мировых экспортеров рапсового масла. Это и глубокая переработка внутри страны: из тонны рапса получают 400 кг масла и ценный жмых с 40 % протеина для корма скота, и продовольственная безопасность. В Могилевской области площади выросли более чем в полтора раза и составили 70 тысяч гектаров. Сейчас в структуре посевных площадей региона эта культура занимает 10 %.

Лилия Гулинская, начальник управления интенсификации растениеводства и мелиорации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

У нас достаточно комбайнов. Все они оборудованы приставками для уборки рапса. Поэтому если брать техническую возможность, то мы можем убрать наш рапс в течение 70 дней.

Теория и практика привели страну в 2026 году, пожалуй, к историческому сбору рапса. Аграрии планируют собрать более миллиона тонн. И такой рывок стал возможен благодаря в том числе белорусской науке. Ученые НПЦ НАН Беларуси создают сорта, которые не уступают мировым. В этом году в фаворитах – озимый рапс «Орлан». Холода переживает почти без потерь и радует стабильным урожаем. Набирают популярность и другие сорта. Например, у «Родника» масло получается легким, почти как оливковое.