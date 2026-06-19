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В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту

19 июня 2026 11:43
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Алина Трус, корреспондент:
От редких исторических сортов до ультрасовременных селекционных новинок. В Центральном ботаническом саду зацвели пионы и ирисы. Они чаруют приятным ароматом и видовым разнообразием. 

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту -2

Поле пестрых цветов и настоящая фотозона. Никто не может пройти мимо красоты и не запечатлеть редкие экземпляры. Период цветения пионов до двух недель, но в Ботаническом саду можно увидеть как ранние, так и поздние сорта. Нежнейший цветочный сад порадует до начала июля. 

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту -4

Наталья Белоусова, заведующий лабораторией Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Коллекция пионов Центрального ботанического сада НАН Беларуси насчитывает на сегодняшний день около 350 видов и сортов. Это очень большое разнообразие. Оно, пожалуй, самое большое в Восточной Европе на сегодняшний день. В первую очередь сохраняем исторические сорта, которым со времени создания по 200 лет практически. 

В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту -6

Например, сорта французской селекции. «Фестива Максима» уже более 170 лет остается эталоном белого пиона и пользуется популярностью во всем мире благодаря своей выносливости и королевскому виду. 

Подробности в видео

# Растения и цветы # Центральный ботанический сад Минска # Центральный ботанический сад НАН Беларуси

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