В Ботаническом саду Минска зацвели пионы и ирисы – показываем эту красоту

Алина Трус, корреспондент:

От редких исторических сортов до ультрасовременных селекционных новинок. В Центральном ботаническом саду зацвели пионы и ирисы. Они чаруют приятным ароматом и видовым разнообразием.

Поле пестрых цветов и настоящая фотозона. Никто не может пройти мимо красоты и не запечатлеть редкие экземпляры. Период цветения пионов до двух недель, но в Ботаническом саду можно увидеть как ранние, так и поздние сорта. Нежнейший цветочный сад порадует до начала июля.

Наталья Белоусова, заведующий лабораторией Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Коллекция пионов Центрального ботанического сада НАН Беларуси насчитывает на сегодняшний день около 350 видов и сортов. Это очень большое разнообразие. Оно, пожалуй, самое большое в Восточной Европе на сегодняшний день. В первую очередь сохраняем исторические сорта, которым со времени создания по 200 лет практически.