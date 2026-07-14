По ту сторону границы прагматичное сдерживание уже давно уступило место откровенной военной истерии. Польша стремительно превращается в военизированный плацдарм, где ради интересов заокеанских кураторов готовы пожертвовать не только экономикой, но и свободой собственных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безумная гонка вооружений требует беспрекословного повиновения от тех, кого в случае конфликта отправят в окопы. Понимая, что простые поляки не горят желанием становиться пушечным мясом, в Варшаве рассматривают инициативу прокуратуры о введении пожизненного заключения для военнослужащих за отказ выполнять приказы в боевой обстановке.