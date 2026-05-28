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Цветочный рекорд! В Могилеве высадят более 1,3 миллиона саженцев

28 мая 2026 11:19
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Могилев каждый сезон бьет рекорды по количеству высаженных цветов. В 2026 году город украсят больше 1 миллиона 300 тысяч саженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветочный рекорд! В Могилеве высадят более 1,3 миллиона саженцев-2

Клумбы меняют палитру несколько раз за сезон. Сразу жителей и гостей областного центра радуют тюльпаны и гиацинты. Потом – бархатцы, петунии и бегонии. Причем, флористы создают не только привычные клумбы. Также используют элементы вертикального озеленения. Кроме того, в Могилеве зацвели мосты и распустились цветочные полотна.

Цветочный рекорд! В Могилеве высадят более 1,3 миллиона саженцев-4

Марина Новикова, заместитель начальника производственно-технического отдела коммунального предприятия «Могилевзеленстрой»:
Добавляются новые композиции, уже все расцвело очень красиво. Из нового у нас добавляются в Театральном сквере женщины с юбками. Будут цветочные юбки. Труд очень тяжелый, но когда выезжаешь в город, конечно, глаза радуются. Очень ярко, красиво, очень много локаций для фотографий.

Яркие акценты появились в каждом уголке города. Так, территорию у площади Звездочета украсила цветочная аркада. А на дорожке в Комсомольском сквере установили шесть арок. Теперь у жителей и гостей областного центра появилась новая локация для фото.

# Цветы # Растения и цветы

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