Лавандовое поле под Пинском для идеальных фото! Когда ехать за впечатлениями – рассказала хозяйка фермы

Александр Меженный, ведущий: Лавандовые поля, очарование, благоухание, постоянно эта лаванда, горная лаванда, в общем, вот этим наполнена ваша жизнь? Или это пахота, это постоянные грядки, тяпка в руки, вперед, пошла?

2 мая отмечается День садовода. Праздник неофициальный, но очень душевный. Его отмечают все, кто с весны до осени живет в ритме земли, первых всходов и цветущих садов. Сегодня в гости «Нового утра» заглянула Анна Матвеева. Она превратила любовь к земле и цветам в дело жизни.

Анна Матвеева, писательница, фермер, садовод:

Это эмоциональные качели, потому что мы всем занимаемся, и красотой вот этой, и для того, чтобы вырастить это все, создать, нужно очень много работать. И у меня даже маникюра нет. Он пропал 11 лет назад, потому что это бесполезная вещь.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите нам, где находится лавандовая ферма, потому что я видела очень много фотографий. Особенно в сезон все спешат сделать невероятно красивые карточки для соцсетей. Может быть, можно к вам приехать, насладиться не только видами, но и любителям пофотографироваться.

Анна Матвеева:

Да. Наша ферма находится в 30 километрах от Пинска. В сезон можно к нам приехать, но сезон у нас очень короткий. Длится буквально 10 дней – 2 недели.

Александра Каштанова:

Какой он? Когда?

Анна Матвеева:

Это конец июня – начало июля. Примерно с 25 июня по 10 июля мы принимаем гостей. Но так как мы небольшие, микрофермеры, мы принимаем небольшие группы, потому что у нас такого простора нет. И мы любим такую камерность.