Тюльпановая лихорадка под Пинском. Тысячи туристов съезжаются на Полесье, чтобы увидеть эти красоты

Как оказалось, в Беларуси умеют выращивать не только то, что вкусно со шкварками, но и то, что собирает тысячи лайков. В эти дни под Пинском расцветают и набирают яркость и красоту миллионы тюльпанов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ими засаживают целые плантации, на которые, как пчелы, толпами слетаются туристы. Чтобы сделать кадр на фоне цветущих полей, люди готовы ехать за сотни километров. И оно того стоит. В этом убедилась наш корреспондент Кристина Протосовицкая, которая также поддалась тюльпановой лихорадке и узнала, что стоит за ярким бизнесом.

Тюльпановое поле на 20 гектаров для случайных прохожих скрыто за проселочной дорогой. Цветущая плантация – это часть большого технологического процесса. С 2022 года в Ивановском районе выращивают отечественные луковицы тюльпанов. Лишь десятая часть из них остается в фермерском хозяйстве. Остальное идет на экспорт и внутренний рынок. После ухода голландцев из-за санкций полесский продукт стал для фермеров Беларуси и России главной альтернативой.

Роман Шпак, глава фермерского хозяйства:

Нашли сорта, нашли производителя, где их можно закупить, и обратились в нашу государственную инспекцию по регистрации сортов. И с разрешения Минсельхоза высадили пробную партию. Все прошло успешно. Мы зарегистрировали в реестре восемь сортов и начали выращивать именно луковицы наши, белорусские.

Тюльпаны – те еще привереды, требуют идеальных условий. Поэтому подготовку к следующему сезону в фермерском хозяйстве начинают уже сейчас. На поле развернули масштабную мелиорацию. Все работы хозяйство ведет своими силами и на своей технике. Плодородный слой пока сдвинут, чтобы выровнять подушку под ним. Урожайность таким образом удается повысить вдвое.

Рядом проходит мелиоративный канал, именно из него берет воду крупнейшая в стране дождевая установка. Рисковать урожаем из-за капризов полесской погоды нельзя, поэтому растительная система длиной почти в километр охватывает все поле целиком.

Роман Шпак:

У нас здесь 920 метров, а вообще самая большая – 1 200. Но забор из одного канала. То есть из одной точки забрали и на 920 метров орошаем.

Срок воспроизводства луковиц тюльпанов три года, на протяжении которых посадочный материал высаживают, выкапывают, высушивают – и так по кругу. На поле даже сейчас можно увидеть ясельную группу тюльпанов без бутонов. Роман Шпак:

Тут всегда будет такая картина, что что-то цветет, что-то еще не зацвело, а что-то уже скошено. Тем не менее эти 20 гектар полей позволяют сделать шикарные фотографии.

Каждый 10-й тюльпан в Беларуси выращен здесь, в Ивановском районе. В марте 8 миллионов бутонов вывозили из теплиц хозяйства фурами, а в эти три недели на стыке апреля и мая поток разворачивается. Теперь уже люди из всей страны едут на Полесье, чтобы увидеть цветение своими глазами. Сначала гектары хотели охранять, но вовремя поняли, что ажиотаж нужно не сдерживать, а направить в нужное русло.

Так, здесь создали условия для легальных визитов. Вот уже третий сезон к плантациям курсируют туристические автобусы, а для самостоятельных гостей есть свой трансфер от базы хозяйства.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Охотники за красивыми кадрами. Сперва их было всего 40 за сезон, а сейчас до 20 тысяч. Период цветения недолгий, всего 12 дней, чтобы увидеть настоящее полесское чудо.

Зеркала, ванны, диваны и кровати скуплены у сельчан. Ретровелосипеды, дверные проемы и качели. Тюльпановое поле превратилось в инсталокацию площадью в 20 гектаров.

Роман Шпак:

Я проходил и вижу, как на этой ванне девушка на шпагате фотографируется. Вот это класс она придумала. И тогда своим коллегам говорю, что надо ванны добавлять, популярны они. В этом сезоне мы еще добавили. Уже пять ванн у нас стоит.