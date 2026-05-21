Белорус ведет блог о садоводстве и огороде и собирает миллионы просмотров! Поговорили с Никитой Колосом

Никита Колос, блогер, садовод:

С самого детства с родителями, с бабушкой, с отцом, мама у нас немножко отдаленно участвует в жизни огорода, она больше руководит процессом, но не присутствует. Начал самого детства, лет семи, наверное, помогать на участке, делать то, что говорила бабушка, говорил отец. Знаний никаких не было, постепенно набивался какой-то опыт.

Меня в детстве никто не заставлял этого делать. Я, если ехал на дачу, я ехал по собственной инициативе, потому что, во-первых, я человек, который очень любит природу. Я кайфую от свежего воздуха, от тишины, от леса. У нас за дачным участком находится лес, когда выходишь на террасу, смотришь, просто благодать и красота. Поэтому меня не надо было туда заставлять ездить, я ездил туда по собственной инициативе.