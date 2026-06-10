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В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов

10 июня 2026 08:21
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11 июня в Ботаническом саду Минска откроется выставка ирисов и пионов. Эти две коллекции считаются одними из самых популярных в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов-2

Минское собрание пионов насчитывает около 350 сортов и является крупнейшим в Восточной Европе. Собирали коллекцию более 70 лет. Представлены самые необычные виды. Собрание ирисов тоже впечатляет: свыше 300 сортов.

В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов-4

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Очень много редких сортов в нашей коллекции. Особенно редкие – это французские сорта. Они уже есть даже, наверное, не во всех коллекциях. Но самый известный из них – это «Дюшес де Немур». Это сорт с ароматом ландыша. «Ле Синь» – это белоснежный сорт, который приводится как «Лебедь». Также есть сорта советской селекции. Например, такой известный сорт, как «Памяти Гагарина». Это очень эффектный сорт. Он невысокий. У него огромные цветки. Коллекция ирисов тоже достаточно большая. Здесь показаны все сорта в своем разнообразии. Это бородатые ирисы, японские ирисы, популярные сегодня. Также сибирские ирисы и их формы и сорта.

Массовое цветение пионов будет проходить еще около двух с половиной недель, ирисов – около недели. Есть время насладиться красотой. 

# Центральный ботанический сад НАН Беларуси # Цветы # Растения и цветы

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