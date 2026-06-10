В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов

11 июня в Ботаническом саду Минска откроется выставка ирисов и пионов. Эти две коллекции считаются одними из самых популярных в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Очень много редких сортов в нашей коллекции. Особенно редкие – это французские сорта. Они уже есть даже, наверное, не во всех коллекциях. Но самый известный из них – это «Дюшес де Немур». Это сорт с ароматом ландыша. «Ле Синь» – это белоснежный сорт, который приводится как «Лебедь». Также есть сорта советской селекции. Например, такой известный сорт, как «Памяти Гагарина». Это очень эффектный сорт. Он невысокий. У него огромные цветки. Коллекция ирисов тоже достаточно большая. Здесь показаны все сорта в своем разнообразии. Это бородатые ирисы, японские ирисы, популярные сегодня. Также сибирские ирисы и их формы и сорта.

Массовое цветение пионов будет проходить еще около двух с половиной недель, ирисов – около недели. Есть время насладиться красотой.