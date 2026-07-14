«Топчетесь на одном месте!». Лукашенко поднял проблему падежа скота

Выработать четкую программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Такое поручение 14 июля дал Президент во время рабочей поездки в Оршанский район. Александр Лукашенко посетил МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти коровы в Устье, наверное, самые известные в Беларуси. Сначала мы всей страной следили за тем, как их закупали, потом – как привозили. Потом смотрели, как расселяли, и ждали, как чудо, увеличения поголовья датских красных коров. А с ним ждали реки молока, богатого белком, и сыров, которые из этого молока благодаря его жирности, говорят, получаются отменными. Первая партия должна была дать потомство. Чистокровное потомство. А это потомство, по задумке, должно было рассредоточиться по всей стране. Но что-то пошло не так. И пока на повестке другой вопрос. Президент его вполне конкретно обозначил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тема сегодняшнего дня. Так что же все-таки происходит? Особенно здесь, где мы построили комплекс для ученых, чтобы поставить этих 1 200 голов, создали идеальные условия. И за 5 лет – 2 000. Такими темпами твои внуки состарятся, и датской красной породы у нас может не быть. А может, быть, кто его знает. Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Такими темпами, да, не будет. Александр Лукашенко:

Не будет. Ну вот ты как животновод говоришь: не будет такими темпами. Что происходит сейчас, где правда? Провалили ученые этот эксперимент, хотя какой это эксперимент. Взяли готовый скот, привезли сюда, но накормить и уход обеспечить были не в состоянии. И только к приезду Президента (второй или третий раз) вы тут что-то подшаманите, и все вроде у вас нормально. Давайте разбираться, в чем причина. И надо поставить раз и навсегда все точки над i.

Принято считать, правда у каждого своя, но в случае с датскими коровами у Министерства сельского хозяйства и Академии наук она подозрительно единая. Сейчас. Понятно, что Юрий Горлов и Владимир Караник не были изначально участниками этого эксперимента, но теперь это их ответственность. Юрий Горлов:

Мы уже на сегодняшний день работаем, определили хозяйство в Гродненской области, Минской области, которая тоже входит в систему Национальной академии наук, Брестской области, где разводим красную датскую породу скота. Поголовье, на которое мы должны выйти, оно тоже здесь отмечено, с учетом строительства новых молочно-товарных комплексов, которые будут введены в эксплуатацию. Вот по годам расписано, 27-й год – в Шипянах, 28-й год – в Новый Двор, Свислочский район Гродненской области. Александр Лукашенко:

Ученые подключились к этим комплексам? А то мы построим, а потом накормить не сможем, как здесь когда-то было (подробности).

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

Свислочь – это хозяйство, которое исторически с советских времен занимается белорусской красной породой. И там есть еще несколько быков, которые обладают хорошим потенциалом. И когда мы говорили про белорусскую красную породу. Вы абсолютно правы, взять готовую датскую породу, покрыть ее, скажем так, стандартизованным семенем от той же датской породы, возникает вопрос: что здесь белорусского? И здесь в рамках этой работы мы планируем использовать материал именно еще от оставшихся племенных быков белорусской красной породы (от айрширской и, возможно, от голштинской), чтобы сформировать свой уникальный набор генов, который позволит это зарегистрировать как белорусскую красную породу.

Вот так от датской красной и ее проблем дошли до белорусской. Мечты. Как всегда, заманчиво звучит перспектива, плюс запутаться в терминологии очень легко. Умные, красивые слова. Президент бдительности не теряет и, чтобы не было, як тады, поставил задачу главе Администрации Президента.

Александр Лукашенко:

Надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что каша в голове и у тебя, и у меня. Они же умеют создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату: сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы. В общем, целая программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, дали оценку Каранику и министру. 10-15 % сдохло за год коров (выбытием он называет, модное слово) – это хорошо. А в результате что? А в результате 2 000 голов прибавили. Из них 1 200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу. Чтобы было видно, на что они должны выйти, наш главный академик и министр. Министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Я считаю, что все плохо пока. Поэтому нужна программа, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Что еще? Владимир Караник:

Мы совместно с Минсельхозпродом уже подписали программу. И это был плод дискуссий рабочих совещаний. Александр Лукашенко:

Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Ваше повышенное задание. Вот и будем по этому оценивать. А чтобы любая задача и план в животноводстве выполнялись, важно устранять пробелы в базе. Кормов должно быть достаточно, чтобы элементарно накормить животное, и не должно быть падежа. Если по первому пункту ситуация внушает оптимизм, то по второму – вопросы. Накануне в Генпрокуратуре рассказали, что за 5 месяцев года падеж стал выше.



Максим Дацькевич, начальник главного управления по надзору за исполнением законодательства Генеральной прокуратуры Беларуси:

За 5 месяцев падеж стал больше во всех регионах нашей страны за исключением Витебской области. И все те ужасы, про которые вы говорили, это всегда связано с конечным исполнителем на местах. Человеческий фактор, да. Его непосредственный начальник и руководитель предприятия, которые не обеспечили чистоту соблюдения законодательства при осуществлении этой деятельности.

– Стали ли наши люди, просто говоря, меньше врать?

– Результаты работы свидетельствуют о том, что сокрытие падежа остается на том же уровне. Мы возбудили по итогам 2025 года на 4-5 уголовных дел меньше, чем в 2024 году. Как обстоят дела с падежом скота в Гродненской области? Ответили в облисполкоме.