Лукашенко доложили о первых специалистах из Узбекистана в Витебской области

Синхронно его приходу на новую должность было принято решение чуть изменить подходы к ее развитию. Так, крупные предприятия «Савушкин» и «Дзержинский» пришли на Витебские земли, чтобы показать, как надо внести свое и заработать, конечно.

Александр Рогожник, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Агрокомбинат «Дзержинский». Они уже зашли на Оршанский мясокомбинат. Экономика там стала значительно лучше. Здесь, вне всяких сомнений, правильное абсолютно решение. Мы дополнительно договорились о строительстве цеха кур-несушек на 600 тысяч, бройлеров на 10 тысяч тонн, цеха по откорму животных на 4,5 (быков), молочно-товарный комплекс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну хорошо, я понимаю. То есть мы – это одни из лучших наших компаний – им предложили землю, как и вам. Земля, вода – и стройте, если надо, переработку. Они инвестируют. Это одни из лучших компаний, можно их копировать. И вы будете видеть, мы вас обманываем – нет, поскольку будете видеть, как мы работаем со своими. Точно так и с Узбекистаном будем работать.

Александр Рогожник:

«Савушкин» на Полоцк зашел. Модернизация идет полным ходом. Оборудование начинает уже поступать.

Александр Лукашенко:

Это хорошо. Это у тебя переработка. Но к этому ты подвязывай земли, колхозы-совхозы по-старому.

Александр Рогожник:

Горецкий пищевой комбинат зашел на «Витебское молоко» и будет здесь делать на основе сыворотки (мы потом вас познакомим с этой продукцией) Exponenta. «Серволюкс» зашел в Дубровенский район. Сегодня мы договорились о строительстве пяти комплексов молочно-товарных. Они этим занимаются. Я им не мешаю, но наблюдаю.

Александр Лукашенко:

Мы тебе тоже не мешаем. Василий Николаевич к тебе не приезжает, как ты просил. Посмотрим, что будет в конце года. «Никакого контроля – я сам сделаю». Ну ладно, работай.

Александр Рогожник:

Но уже результаты есть?

Александр Лукашенко:

Нет, пока еще я не вижу.