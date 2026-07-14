Лукашенко доложили о первых специалистах из Узбекистана в Витебской области
Александр Лукашенко посетил МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Губернатор Витебской области Александр Рогожник взял слово, чтобы доложить об успехах.
Синхронно его приходу на новую должность было принято решение чуть изменить подходы к ее развитию. Так, крупные предприятия «Савушкин» и «Дзержинский» пришли на Витебские земли, чтобы показать, как надо внести свое и заработать, конечно.
Александр Рогожник, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Агрокомбинат «Дзержинский». Они уже зашли на Оршанский мясокомбинат. Экономика там стала значительно лучше. Здесь, вне всяких сомнений, правильное абсолютно решение. Мы дополнительно договорились о строительстве цеха кур-несушек на 600 тысяч, бройлеров на 10 тысяч тонн, цеха по откорму животных на 4,5 (быков), молочно-товарный комплекс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну хорошо, я понимаю. То есть мы – это одни из лучших наших компаний – им предложили землю, как и вам. Земля, вода – и стройте, если надо, переработку. Они инвестируют. Это одни из лучших компаний, можно их копировать. И вы будете видеть, мы вас обманываем – нет, поскольку будете видеть, как мы работаем со своими. Точно так и с Узбекистаном будем работать.
Александр Рогожник:
«Савушкин» на Полоцк зашел. Модернизация идет полным ходом. Оборудование начинает уже поступать.
Александр Лукашенко:
Это хорошо. Это у тебя переработка. Но к этому ты подвязывай земли, колхозы-совхозы по-старому.
Александр Рогожник:
Горецкий пищевой комбинат зашел на «Витебское молоко» и будет здесь делать на основе сыворотки (мы потом вас познакомим с этой продукцией) Exponenta. «Серволюкс» зашел в Дубровенский район. Сегодня мы договорились о строительстве пяти комплексов молочно-товарных. Они этим занимаются. Я им не мешаю, но наблюдаю.
Александр Лукашенко:
Мы тебе тоже не мешаем. Василий Николаевич к тебе не приезжает, как ты просил. Посмотрим, что будет в конце года. «Никакого контроля – я сам сделаю». Ну ладно, работай.
Александр Рогожник:
Но уже результаты есть?
Александр Лукашенко:
Нет, пока еще я не вижу.
Зато результат очевиден по итогам визита главы Узбекистана в Беларусь и переговоров с главой нашего государства. Помните, речь шла о том, чтобы привлечь иностранный ресурс в Беларусь. Так вот, он уже есть. А у представителя хокима Андижанской области в Витебском облисполкоме свой кабинет будет. Вот такой результат всего за пять дней.
Шухратбек Абдурахманов, хоким Андижанской области Узбекистана:
Вы сказали, когда в Минске открыли торговый дом, надо во всех областях открыть торговлю. Мы вчера открыли.
Александр Рогожник:
На центральной площади Победы в Витебске.
Шухратбек Абдурахманов:
Да, спасибо. Вот фрукты и всякие продукты привезли. Народ начал покупать.
Александр Лукашенко:
Не только своих накормишь, узбеков, но и наших. Потому что ваши привыкли.
Александр Рогожник:
Причем мы договорились о том, что фрукты будут поставляться сюда. У нас «Фрутреал» – один из крупнейших импортеров фруктов. А в Узбекистан будем отправлять картофель.
Александр Лукашенко:
Все правильно.
Александр Рогожник:
Мы здесь, товарищ Президент, определились уже по заработной плате. Я хочу вам доложить, что вчера прибыли 250 человек в Витебск. Это люди отобранные по специальности.
Шухратбек Абдурахманов:
Вы сказали: отобранные, работающие.
Александр Лукашенко:
Правильно, для начала это тоже нужно. У них людей – море, некуда девать. У них нет воды, земли, а у нас это все есть.
Александр Рогожник:
У нас самое главное, вы правильно вначале отметили, это слом сознания человека. Они должны подтянуть наших и заставить их точно так же работать.
Александр Лукашенко:
В Андижанской области, по-моему, миллиона 4 сейчас?
Шухратбек Абдурахманов
4 миллиона. У меня 4 тысячи квадратных километров территория – 4 миллиона человек. А у него 40 тысяч квадратных километров территория – 1 миллион 200 тысяч.
Александр Лукашенко:
Главное, я Шавката предупредил, не обижайся, дисциплина здесь жестокая.
Шухратбек Абдурахманов
Это первый вопрос.
Александр Лукашенко:
Нам надо по-узбекски, чтобы они работали.
Александр Рогожник:
Шавкат Миромонович тоже держит все на контроле. Мы на прямой связи с заместителем премьер-министра. Два раза в день созваниваемся и докладываем о результатах.
Александр Лукашенко:
Шавкату передай, что мы тебя не обидим здесь. И хорошо, что он дал губернатора. С этого начнем. Поэтому ты не стесняйся, говори, что надо. Мне будут докладывать, я буду держать под контролем. Я пообещал Президенту, что мы это сделаем.
Нам это выгодно. Таким образом получит развитие Витебская область. Там небольшие деньги нужны. Они окупятся за счет мяса, молока. Вы переработаете. Надо определить где. В Орше, Поставах и прочее. Молоко, мясо переработаете во что вам нужно. Хотите высушить? Высушите – не проблема. Надо еще построить перерабатывающие предприятия, если сочтете нужным, мы его построим вместе. Или вы свое построите. Это ваше дело. От этого будет зависеть конечная цена. Экономика вопроса будет зависеть. Мы будем по-братски работать. Можешь не сомневаться.
Шухратбек Абдурахманов
Никаких сомнений нет.
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