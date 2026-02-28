Рекордно низкий уровень безработицы фиксируют в Беларуси

Рекордно низкий уровень безработицы зафиксирован в Беларуси по итогам 2025 года. Он составил 2,5 %. Кроме того, увеличилась численность занятых в экономике. Это более 4 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси создаются все условия для трудовой занятости населения. Особое внимание уделяется молодежи. Еще во время учебы ведется комплексная работа по вовлечению студентов в профессию. Речь идет о тесной связке учебных заведений и предприятий, когда у молодых людей есть возможность овладеть специальностью на производстве.

Кроме того, в Беларуси актуализируются профессиональные стандарты и сокращаются избыточные требования. Чтобы обучение занимало ровно столько времени, сколько действительно необходимо для овладения профессией. Нужно отметить, что в стране растет уровень благосостояние населения. По итогам прошедшей пятилетки темп роста реальных денежных доходов составил 126 %. Это на 6 % больше запланированного значения.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Реальное содержание всех видов доходов росло. Это и заработные платы, и пенсии, и пособия. И можно гордиться тем, что государство нашло возможность за пятилетку увеличить заработную плату учителей, врачей более чем в два раза, других категорий работников социальной сферы. То бюджетное финансирование, которое предусматривается государственным бюджетом на 2026 год, позволяет и дальше этот тренд по поддержанию уровня заработной платы (в первую очередь в бюджетной сфере), по поддержанию реального уровня пенсий, пособий поддерживать в текущем году.

В Беларуси насыщенный рынок труда. Сегодня в стране насчитывается более 160 тысяч вакансий. 70 % из них относятся к рабочим профессиям. Постепенно спрос смещается с работников физического труда на квалифицированных специалистов, умеющих обслуживать и работать на сложном оборудовании. Преимущественно это белорусы со средним специальным или профессионально-техническим образованием.