Профессия №1 в стране. Как развивается инженерия в Беларуси – конкретные факты

Красный диплом БГУИР сегодня – это не просто путевка в жизнь. Это пропуск в высшую лигу национальной экономики. Тех, кто завтра возглавит процессы автоматизации, микроэлектроники и суверенного софта. Эпоха, когда молодежь массово стремилась исключительно в юристы и экономисты, завершена, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государство переформатировало систему образования под нужды реального сектора. Престиж инженерной мысли поднимают на высший уровень по поручению Президента.

А теперь к конкретным фактам, которые подтверждают: инженер в нашей стране – это профессия номер один. Министерство образования зафиксировало тектонический сдвиг: сегодня каждый третий студент в белорусских вузах учится на инженерной специальности, а общая доля технического набора выросла до 34 %. Во-первых: 100-процентное распределение. Понятие «безработный инженер» в Беларуси ушло в прошлое. Сегодня ситуация на рынке труда изменилась кардинально: не выпускник ищет место, а работодатели борются за специалиста. На каждого дипломированного выпускника технического профиля сегодня приходится по несколько официальных заявок от ведущих предприятий реального сектора.

Во-вторых. В стране работает непрерывная траектория «школа – вуз – завод». Кадровую цепочку начинают выстраивать задолго до студенческой скамьи. В Беларуси уже открыты сотни профильных инженерных классов. Для таких выпускников государство создало мощный стимул – они поступают в технические вузы без экзаменов, проходя лишь устное собеседование. И в-третьих – масштабный госзаказ. Набор на технические специальности в белорусских вузах планомерно увеличивается. Фокус смещается с чистого IT в сторону реального производства, хардверной инженерии и приборостроения. Стране нужны те, кто умеет создавать суверенный интеллектуальный продукт. Молодых специалистов ждут не просто рабочие места, а модернизированные заводы и конструкторские бюро. Стратегическая задача – создавать свое: от микросхем до тяжелого машиностроения. Только ежегодный запрос предприятий на инженерные кадры оценивается в 21,5 тысячи специалистов. Для их подготовки в вузах предусмотрено более 33 тысяч бюджетных мест, значительная часть которых приходится именно на технические направления.