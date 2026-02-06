Работа по совместительству – о нюансах трудоустройства поговорили с адвокатом

Владислав Корзун, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Нужно ли сообщать вашему начальнику о трудоустройстве по совместительству к другим нанимателям? Значит, согласно нормам Трудового кодекса Республики Беларусь, данное согласие не требуется, за исключением определенных должностей работников. Например, если вы являетесь тренером либо спортсменом – такое согласие вы обязаны получить у своего нанимателя по основному месту работы. При этом совместительством является работа, выполняемая работником не в основное рабочее время, которое ему установлено по основному месту работы. Запрещается работа по совместительству лицам моложе 18 лет, а также работникам, выполняющим функции при вредных и опасных условиях труда. Когда по месту основного места работы и работы по совместительству им предусмотрен сокращенный график рабочего времени. Например, шахтеры, сварщики, металлурги, работники рентген-кабинетов, пожарные. Также не могут работать по совместительству сотрудники государственных предприятий, занимающие руководящие должности, помимо должностей прораба и мастера. При этом согласно закона о государственной службе, государственные служащие могут совмещать работу по осуществлению научной, преподавательской, культурной, творческой и медицинской практической деятельности. При совместительстве в государственных организациях запрещается совместная работа лиц, которые взаимодействуют между собой в рамках подчиненности и подконтрольности. Допустим, супруг работает директором предприятия, а его супруга – главным бухгалтером, заместителем либо даже кассиром.

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