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Около 4 тыс. ребят из Минской области поработают в студотрядах летом

02 июня 2026 15:17
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Будущие полеводы, педагоги, медики. Около 4 тысяч ребят из Минской области поработают в студотрядах летом 2026-го. Главный оператор трудоустройства – Белорусский союз молодежи. Юноши и девушки смогут попробовать свои силы в различных направлениях: от сельского хозяйства до медицины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 4 тыс. ребят из Минской области поработают в студотрядах летом-2

В 2025 году в Клецком районе было трудоустроено порядка 400 человек. И планы на текущий год еще амбициознее: первую работу готовы предложить для 450 молодых людей. Основной упор здесь делается исключительно на сельскохозяйственные студенческие отряды, так как это направление остается одним из самых востребованных.

Валерия Кононович, первый секретарь Клецкого РК ОО «БРСМ»:
С марта уже проходит активно промопроект «Выбираем студенческий отряд». Ребята, которые достигли 14 лет, могут прийти к нам в районный комитет, подать свою анкету, ее заполнить и уже непосредственно ждать своего трудоустройства. С каждым годом ребята проявляют все больше интерес к работе в студенческих отрядах.

Официальный старт очередного трудового семестра в Минской области дадут 5 июня. Присоединиться могут все желающие юноши и девушки. Чтобы записаться в студотряд, необходимо обратиться в БРСМ по месту жительства или учебы.

# Работа в Беларуси # Трудоустройство # Молодежь Беларуси # БРСМ

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