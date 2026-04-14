В Минске растет число занятых и снижается уровень безработицы

На столичном рынке труда сохраняется положительная динамика: растет число занятых и снижается уровень безработицы. Эти данные были озвучены на городском семинаре по вопросам кадрового обеспечения. На начало апреля в организациях Минска по трудовым договорам работало более 1 миллиона 180 тысяч человек, что на 26,5 тысячи больше, чем годом ранее, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Активный приток кадров почти во всех секторах экономики. В лидерах строительство, торговля, а также сфера услуг.

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Цель данного мероприятия – пообщаться с руководителями, нацелить их на конструктивную работу и прийти к логичной и рациональной оптимизации численности. Мы уже практиковали в Минске поточечно, по отдельным организациям коммунальной формы собственности, проводить. И сегодня этим опытом поделимся. В таком масштабе это, наверное, впервые. Опыт положительный мы уже получили, знаем, куда двигаться, и хотим настроить ряд других организаций на проведение такой же работы.

Главные заказчики кадров – промышленность, транспорт и медицина. Чтобы быстрее закрывать вакансии, в Минске действуют 79 «дорожных карт». Этот инструмент уже помог найти работу более чем 4 тысячам человек. Подобный системный подход позволяет обеспечить баланс между интересами нанимателей и потребностями жителей столицы.