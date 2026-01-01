С 1 января в Беларуси увеличена минимальная зарплата

1 января вступил в силу ряд нововведений, направленных на повышение уровня жизни и социальной защищенности граждан. Ощутимо выросла минимальная заработная плата. Нижнюю границу подняли сразу на 18 % – теперь это 858 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выросла и базовая ставка – плюс 8,8 % к уровню прошлого года. На основе этого показателя рассчитывают зарплаты бюджетников, а также иные стимулирующие и компенсирующие выплаты. Они также возросли. Эти меры – часть планомерной стратегии, позволяющей обеспечить устойчивый рост доходов белорусов с учетом инфляции.

Татьяна Лукьянчикова, заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Рост заработной платы работников бюджетных организаций в 2025 году был обеспечен за счет принятия следующих мер. Увеличена базовая ставка на 8 % в пределах ее среднегодового значения – 271 рубль. Рост заработной платы был обеспечен поэтапно в течение года с 1 января и с 1 сентября 2025 года. На 16 % увеличен размер минимальной заработной платы – с 626 рублей в 2024 году до 726 рублей в 2025 году.

Приятные новости и для белорусов, которые находятся на заслуженном отдыхе. С этого дня отменяется ограничение по выплате пенсии за выслугу лет госслужащим. Согласно планам, в течение 2026-го все виды пенсий в стране будут проиндексированы в среднем на 14,5 %.