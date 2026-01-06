В Беларуси изменились правила работы индивидуальных предпринимателей

Сделать бизнес легальным и при этом не останавливать работу. Более шести тысяч индивидуальных предпринимателей уже воспользовались новой возможностью бесшовного перехода в статус юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволяет быстро масштабировать дело и работать по упрощенной схеме, превращая индивидуальный бизнес в полноценную коммерческую организацию.

Напомним, с начала 2026 года правила для ИП изменились. Прежде нужно проверить, попадает ли деятельность в перечень разрешенных. Если нет – работать в прежнем формате запрещено. Перерегистрация в коммерческую организацию становится безопасным и легальным решением. Новый механизм позволяет предпринимателям сменить бизнес-модель без пауз в работе, сохранив клиентов, сотрудников, лицензии и сертификаты.

Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Важно отметить, что данный процесс является постоянным. Этим механизмом можно воспользоваться в любое время, он не имеет никаких временных ограничений. Например, индивидуальный предприниматель, который только планирует зарегистрироваться в 2026 году по разрешенному виду деятельности, спустя какое-то время может масштабироваться и создать коммерческую организацию, перерегистрировавшись по упрощенному порядку.