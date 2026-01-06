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В Беларуси изменились правила работы индивидуальных предпринимателей

06 января 2026 17:08
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Сделать бизнес легальным и при этом не останавливать работу. Более шести тысяч индивидуальных предпринимателей уже воспользовались новой возможностью бесшовного перехода в статус юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволяет быстро масштабировать дело и работать по упрощенной схеме, превращая индивидуальный бизнес в полноценную коммерческую организацию.

В Беларуси изменились правила работы индивидуальных предпринимателей-2

Напомним, с начала 2026 года правила для ИП изменились. Прежде нужно проверить, попадает ли деятельность в перечень разрешенных. Если нет – работать в прежнем формате запрещено. Перерегистрация в коммерческую организацию становится безопасным и легальным решением. Новый механизм позволяет предпринимателям сменить бизнес-модель без пауз в работе, сохранив клиентов, сотрудников, лицензии и сертификаты.

В Беларуси изменились правила работы индивидуальных предпринимателей-4

Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: 
Важно отметить, что данный процесс является постоянным. Этим механизмом можно воспользоваться в любое время, он не имеет никаких временных ограничений. Например, индивидуальный предприниматель, который только планирует зарегистрироваться в 2026 году по разрешенному виду деятельности, спустя какое-то время может масштабироваться и создать коммерческую организацию, перерегистрировавшись по упрощенному порядку.

В Беларуси изменились правила работы индивидуальных предпринимателей-6

Такая трансформация направлена на создание равных возможностей для всех участников рынка. Особое внимание механизму бесшовного перехода уделяется в регионах. Эксперты внимательно отслеживают, как этот инструмент повлияет на поступление региональных налогов, а также на выручку и доходы населения.

К слову, число юридических лиц в стране продолжает расти. Только в 2025 году появилось более 12,5 тысяч организаций, при этом половина из них – бывшие индивидуальные предприниматели. По итогам 2025 года общее количество действующих компаний в Беларуси достигло 117 тысяч.

# Ольга Русинович # Государственная политика # Работа в Беларуси

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