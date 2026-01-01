В Беларуси изменили правила расследования несчастных случаев на производстве

1 января вступил в силу ряд нововведений, направленных на социальную защищенность граждан. Департамент государственной инспекции труда наделен новыми полномочиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование большинства происшествий по-прежнему остается за работодателем, однако контроль за такой деятельностью теперь будет гораздо строже. В случае нарушений процедуры Департамент сможет принуждать к исправлению ошибок, защищая таким образом как безопасность на рабочих местах, так и финансовые интересы пострадавших.

Александр Семич, директор Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Почему это важно? Во-первых, если страхователь проведет расследование несчастного случая и неправильно его квалифицирует, например, несчастный случай будет квалифицирован как непроизводственный, потерпевший не получит страховых выплат от Белгостраха.

Во-вторых, если будут неправильно установлены причины несчастного случая, размер страховых выплат, которые получит потерпевший, могут быть уменьшены. То есть это очень важный социальный вопрос, он очевиден для самого потерпевшего.

С 1 января также выросла минимальная заработная плата. Нижнюю границу подняли сразу на 18 % – до 858 рублей. Изменился и уровень базовой ставки – плюс 8,8 к уровню прошлого года. Теперь она составляет 297 рублей.