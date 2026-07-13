Лукашенко о трудовых мигрантах: всех взять на контроль, и смотреть, как работают

Александр Лукашенко 13 июля приехал в Шкловский район. Именно этот регион стал своеобразной экспериментальной базой в АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производственная база создана, социальная инфраструктура, но людей больше впечатляют огни больших городов и современные профессии сферы услуг. У станков – люди закаленного возраста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы видели, некоторые тут седовласые. Это хорошо, что они приглашают сюда и людей, которые уже на пенсию ушли. Мы им разрешили получать зарплату и пенсию параллельно. Люди некоторые возвращаются и работают. Но все равно пенсионер есть пенсионер, ему когда-то надо отдыхать.

Как же повышать производительность реального сектора экономики? Роботизация или трудовые мигранты? Этот вопрос, пожалуй, самый волнительный в общественном дискурсе. Остальные просто нагнетают. Но это Беларусь, и весь процесс под контролем.

Александр Лукашенко:

Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Только руководитель берет, и он за них несет ответственность. Он на учете – и в милицию. Система МВД получила команду всех взять на контроль и смотреть, как они работают. Только порядок должен быть – выборочно, целенаправленно.

По одному, по два, по 10, 20 человек – сколько кому надо. Персональная ответственность. Помощники это будут держать на контроле. Эта тема будет развиваться в ближайшее время, чтобы вы знали, чего государство хочет от этих людей.

Ну, конечно, если бы это все делали наши, белорусы, – благо. Но у нас порой не хватает людей, а порой не хотят работать. Поэтому этого бояться не надо. Но это будут постоянно подогревать. А у нас же умных таких, которые ни хрена делать не хотят, работать не хотят, знаешь, как это бывает, они начнут тут где-то бухтеть или еще чего-то. Пожалуйста, работайте. Зачем ему иностранцы? Пускай работают шкловчане.

Дмитрий Крутой, глава администрации Президента Беларуси:

Вы приводили пример в прошлом году, что когда вы работали, в Шкловском районе было 30 тысяч человек – жителей сельской местности, а сегодня 8.

Александр Лукашенко:

Это не значит, что они все поумирали. Многие переехали в Минск и другие города. Поэтому давно было сказано, что из Минска постепенно надо уходить в регионы, районы и так далее. Поставлена задача до каждого агрогородка до конца пятилетки иметь хорошую дорогу.

Поэтому вот эти дороги мы к концу пятилетки приведем в порядок. Ну а потом «молодняк» этот вместе с тобой пусть работает дальше. Понятно? Поэтому не переживайте за какие-то там ретрансляторы и прочее. Мы ретрансляторы не ставили против Украины, не включали их и выключать не собираемся.

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