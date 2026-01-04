Налоги, пенсии, зарплаты. Что повлияет на доходы белорусов в новом году?

В Беларуси стараются жить по законам справедливости. Это наш базовый принцип, который подтвердили и в Программе социально-экономического развития. В центре новой пятилетки стоит человек. Отсюда и насущные задачи, и требования. Но главное, что и в новом году, и в ближайшем будущем сохранится социальная направленность нашего государства. С оглядкой на это сверстан и республиканский бюджет на 2026-й. Президент подписал соответствующий указ. Здравоохранение, образование, соцподдержка в приоритете. От глобального бюджета к локальным кошелькам. Что повлияет на доходы белорусов в новом году – в программе «Неделя» собрали важные финансовые нововведения.

Начнем с базовой величины. Ее решено повысить до 45 рублей. От этого показателя зависит многое: от размера административных штрафов и госпошлин до налоговых вычетов, платы за арендное жилье и даже пособия по безработице.

Хорошие новости 2026-й принес и работникам бюджетной сферы. Существенно (на 8,8 %) выросла базовая ставка, которая является основой оплаты труда учителей, врачей, работников культуры и спорта. Теперь она составляет 297 рублей. Этот шаг – логичное продолжение политики прошлого года, когда базовая ставка поэтапно увеличивалась, тем самым обеспечивая устойчивый рост реальных доходов с учетом инфляции.

И еще несколько цифр. На 132 рубля стала больше и минимальная заработная плата. Ее новый размер составляет 858 рублей. Прибавка значительная – сразу 18 %. Рост «минималки» автоматически увеличит размер ряда социальных пособий. Наиболее ощутимой поддержкой это станет для молодых семей, так как увеличатся выплаты по беременности, родам и уходу за ребенком.

А для белорусов, которые находятся на заслуженном отдыхе, сразу две приятные новости. Во-первых, все виды пенсий в течение года будут проиндексированы, в итоге их средний рост составит 14,5 %. Во-вторых, с 1 января 2026-го снято ограничение для государственных служащих. Теперь пенсию за выслугу лет можно получать, даже продолжая работать на госслужбе, например, адвокатом или нотариусом. Начисляться будет в полном объеме, независимо от занятости. Ранее в таком случае выплата пенсии приостанавливалась.

Банковская сфера стала более клиентоориентированной. Например, введены уведомления об изменении тарифов. Теперь никаких сюрпризов. Кроме того, расширен перечень бесплатных услуг для физических лиц: внутрибанковские переводы, выдача наличных и справок, замена скомпрометированной карты. Также установлены «потолки» для комиссий: не более 1,5 % за зачисление в рублях и не более 5 % за обмен поврежденной валюты.

Новшества есть еще в одной сфере. Скорректированы ставки по целому ряду налогов: от земельного до транспортного. Введена прогрессивная шкала подоходного. Если ваш доход за год превысил 350 тысяч рублей, будьте готовы отдать 25 %. А если заработали больше 600 тысяч, то ставка и вовсе 30 %. Похожие изменения коснулись также налога на дивиденды.