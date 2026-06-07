Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь»:
В феврале приезжали наши партнеры из Индии, компания, которая занимается поставкой шерстяного топса, у них в Индии есть большая фабрика по производству шерстяной пряжи. Я просила у этого индуса, он достаточно молодой, бизнесмен мирового масштаба. Я говорю: может ли он мне дать на год-два несколько прядильщиков, у них мужчины этим занимаются делом. Я хочу посмотреть их компетенции, квалификацию, скорость работы. Может быть, они быстрее, шустрее. И нашим женщинам будет приятно посмотреть или полезно даже. Может, где-то настройка оборудования. То есть опыт.
На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но не могу, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. Мы понимаем, что интенсивность труда, конечно, желает лучшего. Мы говорим о производительности, но иногда приемы труда надо делать быстрее, то есть на работу 8 часов надо приходить и отрабатывать это все быстро, и это тоже заставило меня задуматься о правде жизни. Мы говорим о конкуренции, мы часто говорим не только себе, мы говорим на внешнем контуре, Минэкономики, Совмину, Президенту, что мы не входим в себестоимость, у нас все дорого. Но дорого по многим причинам, начиная от банальных приемов, интенсивности.
Татьяна Лугина:
Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Я всем говорю, работаем мы много иногда не потому, что руководители заставляют остаться, в субботу выйти, потому что мы просто даже 8 часов иногда не отрабатываем. Интенсивно, напряженно, сосредоточенно, внимательно. Поэтому вот у нас есть эфиопы, которые по нашим меркам за приемлемый уровень оплаты выполняют эту работу и чувствуют себя великолепно. И первое время опять же говорили: «дайте больше работы, дайте больше работы».
То есть люди с тех стран работают очень много. Мы живем в социально ориентированном государстве, что не каждый до конца понимает, в каком счастье мы живем, работая по 8, а то иногда и меньше часов, и зная все условия труда, которые нам должны соблюсти. Поэтому то, что мы живем в счастливом обществе, абсолютно защищенном с точки зрения безопасности, условий, оплаты труда, это факт.
Проверенные технологии и безупречное качество – побывали на предприятии «Камволь».