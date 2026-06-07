Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»

Татьяна Лугина, генеральный директор ОАО «Камволь»:

В феврале приезжали наши партнеры из Индии, компания, которая занимается поставкой шерстяного топса, у них в Индии есть большая фабрика по производству шерстяной пряжи. Я просила у этого индуса, он достаточно молодой, бизнесмен мирового масштаба. Я говорю: может ли он мне дать на год-два несколько прядильщиков, у них мужчины этим занимаются делом. Я хочу посмотреть их компетенции, квалификацию, скорость работы. Может быть, они быстрее, шустрее. И нашим женщинам будет приятно посмотреть или полезно даже. Может, где-то настройка оборудования. То есть опыт.

На что он мне сказал: я с удовольствием вам бы дал, но не могу, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. Мы понимаем, что интенсивность труда, конечно, желает лучшего. Мы говорим о производительности, но иногда приемы труда надо делать быстрее, то есть на работу 8 часов надо приходить и отрабатывать это все быстро, и это тоже заставило меня задуматься о правде жизни. Мы говорим о конкуренции, мы часто говорим не только себе, мы говорим на внешнем контуре, Минэкономики, Совмину, Президенту, что мы не входим в себестоимость, у нас все дорого. Но дорого по многим причинам, начиная от банальных приемов, интенсивности.