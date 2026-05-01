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Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни

01 мая 2026 17:29
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За цифрами посевной – конкретные люди и результат, который держится на их опыте и принципах работы. Именно такие специалисты формируют основу экономики и задают стандарт в профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственные награды здесь не формальность, а признание десятилетий труда, точных решений и ответственности за каждый участок, за каждое дело. В нашей стране тысячи человек удостоены медалей «За трудовые заслуги» и имеют орден Почета. 

Это представители самых разных профессий: учителя, строители, агрономы, водители, но всегда с одинаково ответственным с подходом к делу. В сельском хозяйстве и лесной отрасли это особенно видно. Здесь ценится не только результат, но и умение передавать опыт дальше. 

Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни-2

Теперь уже в бронзе, но таким же теплым взглядом смотрит Александр Лапотентов на своих коллег. Легендарному руководителю, который прославил свою «Родину» на всю страну, удалось создать не просто образцовое хозяйство. Труженикам села здесь завидуют горожане, и не только в зарплате. Живут в чистоте и порядке.

Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни-4

Именно по инициативе Лапотентова на Аллее Славы появились портреты обычных людей, сделавших для родной земли по-настоящему много. Среди этих фотографий и портрет Бориса Сафонова. Сельскому хозяйству он отдал 45 лет. 18 из них – «Родине». И хотя Борис Леонидович уже давно на заслуженном отдыхе, все равно не может жить без этих полей. Бывшего агронома сюда тянет всей душой.

Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни-6

На этой земле Борису Сафонову знаком каждый метр. Еще бы, 18 лет назад, когда принимал эти поля, их контуры были в три раза меньше. Именно здесь удачно провели эксперимент для всей страны – по внедрению кулисных посевов в кормопроизводстве. А на глазах Сафонова парк сельхозмашин вырос в пять раз. Энергонасыщенные тракторы, широкозахватные сеялки – обнять поле работой стало в разы проще. 

Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни-8

Опорой государства во все времена был и остается человек труда. Тот, кто своими руками день за днем создает главное богатство страны, обеспечивает независимость и суверенитет. Эту простую аксиому с детства должен знать каждый белорус. Ведь из ежедневного профессионального успеха складывается большая экономика страны. И пока есть на земле такие труженики, для кого созидание стало смыслом и делом всей жизни, будет и хлеб, и будущее.

Подробнее в видео.

# Профессии # Работа в Беларуси

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