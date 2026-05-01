Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни
За цифрами посевной – конкретные люди и результат, который держится на их опыте и принципах работы. Именно такие специалисты формируют основу экономики и задают стандарт в профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государственные награды здесь не формальность, а признание десятилетий труда, точных решений и ответственности за каждый участок, за каждое дело. В нашей стране тысячи человек удостоены медалей «За трудовые заслуги» и имеют орден Почета.
Это представители самых разных профессий: учителя, строители, агрономы, водители, но всегда с одинаково ответственным с подходом к делу. В сельском хозяйстве и лесной отрасли это особенно видно. Здесь ценится не только результат, но и умение передавать опыт дальше.
Теперь уже в бронзе, но таким же теплым взглядом смотрит Александр Лапотентов на своих коллег. Легендарному руководителю, который прославил свою «Родину» на всю страну, удалось создать не просто образцовое хозяйство. Труженикам села здесь завидуют горожане, и не только в зарплате. Живут в чистоте и порядке.
Именно по инициативе Лапотентова на Аллее Славы появились портреты обычных людей, сделавших для родной земли по-настоящему много. Среди этих фотографий и портрет Бориса Сафонова. Сельскому хозяйству он отдал 45 лет. 18 из них – «Родине». И хотя Борис Леонидович уже давно на заслуженном отдыхе, все равно не может жить без этих полей. Бывшего агронома сюда тянет всей душой.
На этой земле Борису Сафонову знаком каждый метр. Еще бы, 18 лет назад, когда принимал эти поля, их контуры были в три раза меньше. Именно здесь удачно провели эксперимент для всей страны – по внедрению кулисных посевов в кормопроизводстве. А на глазах Сафонова парк сельхозмашин вырос в пять раз. Энергонасыщенные тракторы, широкозахватные сеялки – обнять поле работой стало в разы проще.
Опорой государства во все времена был и остается человек труда. Тот, кто своими руками день за днем создает главное богатство страны, обеспечивает независимость и суверенитет. Эту простую аксиому с детства должен знать каждый белорус. Ведь из ежедневного профессионального успеха складывается большая экономика страны. И пока есть на земле такие труженики, для кого созидание стало смыслом и делом всей жизни, будет и хлеб, и будущее.
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