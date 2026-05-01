Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни

За цифрами посевной – конкретные люди и результат, который держится на их опыте и принципах работы. Именно такие специалисты формируют основу экономики и задают стандарт в профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственные награды здесь не формальность, а признание десятилетий труда, точных решений и ответственности за каждый участок, за каждое дело. В нашей стране тысячи человек удостоены медалей «За трудовые заслуги» и имеют орден Почета.

Это представители самых разных профессий: учителя, строители, агрономы, водители, но всегда с одинаково ответственным с подходом к делу. В сельском хозяйстве и лесной отрасли это особенно видно. Здесь ценится не только результат, но и умение передавать опыт дальше.