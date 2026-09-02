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Новости по тегу #Пётр Шутько

В Минске в 2027 году откроют несколько социально значимых объектов
02 сентября 2026 18:50

В Минске в 2027 году откроют несколько социально значимых объектов

Более 10 тыс. многодетных семей в Минске получили единовременную выплату к школе
10 августа 2026 17:52

Более 10 тыс. многодетных семей в Минске получили единовременную выплату к школе

В 2025-м численность занятых в экономике Минска увеличилась на 11 тыс. человек
06 марта 2026 07:52

В 2025-м численность занятых в экономике Минска увеличилась на 11 тыс. человек

В Минске ввели новую меру поддержки для молодых мам
19 января 2026 18:17

В Минске ввели новую меру поддержки для молодых мам

В Минске прошло награждение орденом Матери
14 октября 2025 17:48

В Минске прошло награждение орденом Матери

В Минске 87% многодетных семей получили финансовую поддержку к новому учебному году
28 августа 2025 07:12

В Минске 87% многодетных семей получили финансовую поддержку к новому учебному году

В Беларуси работает 60% инвалидов трудоспособного возраста, которые имеют показания к труду
17 марта 2025 18:16

В Беларуси работает 60% инвалидов трудоспособного возраста, которые имеют показания к труду

Владимир Кухарев вручил ордена Матери 9 многодетным жительницам Минска
06 марта 2025 17:42

Владимир Кухарев вручил ордена Матери 9 многодетным жительницам Минска

В Минске стартовал республиканский благотворительный марафон «От всей души»
26 декабря 2024 17:42

В Минске стартовал республиканский благотворительный марафон «От всей души»

На 36 минчан больше – в столице поздравили мам, родивших в День города
17 сентября 2024 17:33

На 36 минчан больше – в столице поздравили мам, родивших в День города

В Минске прошёл праздник для школьников из многодетных семей и детей-сирот
29 августа 2024 18:09

В Минске прошёл праздник для школьников из многодетных семей и детей-сирот

В Минске с начала 2024-го трудоустроено на 2,5% жителей больше, чем уволено
14 августа 2024 17:31

В Минске с начала 2024-го трудоустроено на 2,5% жителей больше, чем уволено