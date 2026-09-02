Новости по тегу #Пётр Шутько

Работа по модернизации соцучреждений в столице ведется системно.
Размер господдержки – 30 % от бюджета прожиточного минимума, или более 159 рублей на каждого школьника.
Итоги работы сферы социальной защиты подвели в Минске.
Получить деньги смогут женщины в возрасте от 18 до 25 лет включительно, у которых родился ребенок, начиная с 1 января 2026 года. Выплата назначается на каждого новорожденного.
В списке 32 жительницы столицы. Они родили и достойно воспитали пять и более детей.
Традиционно, к новому учебному году государство оказывает материальную помощь таким семьям. Ее размер на каждого учащегося составляет 30 % бюджета прожиточного минимума. Это чуть более 146 рублей.
В столице активно ведется работа по адаптации инвалидов к профессиональной деятельности. Также уделяется внимание обучению.
В адрес женщин звучали теплые слова признательности и благодарности за их ежедневный и неоценимый труд. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 56 детей.
Марафон «От всей души» – это напоминание о том, что доброта и забота не имеют возрастных границ.
Традиционно в рамках акции «Здравствуй, минчанин!» поздравляют всех мам, родивших в этот день.
Подобные проекты в преддверии начала учебного года – добрая традиция. Цель – подарить частичку внимания, любви каждому, кто нуждается, оказать материальную поддержку.
Это говорит о том, что жители все активнее вовлекаются в экономику города. Вместе с этим есть рост потребности в кадрах. На рынке труда достаточно вакансий для трудоустройства.
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