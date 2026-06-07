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В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?

07 июня 2026 13:38
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Главной культурной артерией Гродненщины 7 июня стал Августовский канал! Два дня шумных гуляний перетекли за город, где развернулся финальный аккорд масштабного марафона дружбы. В 2026 году юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур отмечает свое 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?-2

Открыло сегодняшний праздничный день многотысячное костюмированное шествие. Главная тема символична и тепла – образ женщины-матери, хранительницы рода и единой Беларуси, которая объединяет под своим мирным крылом представителей более 40 национальностей. Гости фестиваля сегодня являются свидетелями одной «большой белорусской свадьбы». Каждый район демонстрирует свою местную традицию. 

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?-4

Елена Костюк, участница XV Республиканского фестиваля национальных культур:
Образ – еврейская свадьба, 30-е годы. Платье нам принесли, это очень старое. Обряд у нас будет – будем завязывать жениху такой вот пояс наш.

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?-6

Светлана Жабинская, участница XV Республиканского фестиваля национальных культур:
Мое платье было найдено в деревне Сеньки. В нем выходила женщина в 78-м году. И она решила нам передать его в дар. Вообще на нашем подворке будет представлен обряд «Сборная субботка». То есть это так называемый девичий вечер.

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?-8

Организаторы сделали все, чтобы удивить рекордное число гостей – за выходные фестиваль уже принял более 200 тысяч человек. На Августовском канале развернулся настоящий гастрономический рай из блюд белорусской кухни. «Бульбашок» предлагает тонны угощений из тертого картофеля. А для любителей зрелищ – новинки 2026 года: экстремальный футбол на соломе, брутальная «битва лесорубов» по колке дров.

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?-10

Интересные мастера с разными своими идеями, которых ты вообще не видел, не знаешь, а теперь вот посмотрели.

В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?-12

Много разных развлечений, можно всяких разных подарков для друзей купить. Есть чем заняться, интересно посмотреть, всякие представления есть.

На Августовском канале проходит хореографический фестиваль «Танцевальная круговерть», а впереди гостей ждут масштабное пенное шоу и яркий фестиваль красок. Юбилейный форум подходит к концу, оставляя в сердцах главное: Беларусь – это дом, где рады каждому.

# Фестиваль культур в Гродно

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