В ритме праздника! Как проходит фестиваль национальных культур на Августовском канале?

Главной культурной артерией Гродненщины 7 июня стал Августовский канал! Два дня шумных гуляний перетекли за город, где развернулся финальный аккорд масштабного марафона дружбы. В 2026 году юбилейный XV Республиканский фестиваль национальных культур отмечает свое 30-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыло сегодняшний праздничный день многотысячное костюмированное шествие. Главная тема символична и тепла – образ женщины-матери, хранительницы рода и единой Беларуси, которая объединяет под своим мирным крылом представителей более 40 национальностей. Гости фестиваля сегодня являются свидетелями одной «большой белорусской свадьбы». Каждый район демонстрирует свою местную традицию.

Елена Костюк, участница XV Республиканского фестиваля национальных культур:

Образ – еврейская свадьба, 30-е годы. Платье нам принесли, это очень старое. Обряд у нас будет – будем завязывать жениху такой вот пояс наш.

Светлана Жабинская, участница XV Республиканского фестиваля национальных культур:

Мое платье было найдено в деревне Сеньки. В нем выходила женщина в 78-м году. И она решила нам передать его в дар. Вообще на нашем подворке будет представлен обряд «Сборная субботка». То есть это так называемый девичий вечер.

Организаторы сделали все, чтобы удивить рекордное число гостей – за выходные фестиваль уже принял более 200 тысяч человек. На Августовском канале развернулся настоящий гастрономический рай из блюд белорусской кухни. «Бульбашок» предлагает тонны угощений из тертого картофеля. А для любителей зрелищ – новинки 2026 года: экстремальный футбол на соломе, брутальная «битва лесорубов» по колке дров.

Интересные мастера с разными своими идеями, которых ты вообще не видел, не знаешь, а теперь вот посмотрели.