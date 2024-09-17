На 36 минчан больше – в столице поздравили мам, родивших в День города

В День города на 36 маленьких минчан стало больше. В праздник на свет появилось 20 мальчиков и 16 девочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Традиционно в рамках акции «Здравствуй, минчанин!» поздравляют всех мам, родивших в этот день. Так, в роддом 5-й городской клинической больницы заглянули мэр столицы Владимир Кухарев и представители общественных организаций. Здесь мамами стали шесть женщин. Например, у Марии Близнюк долгожданная малышка родилась в 19:25.

Мария Близнюк: Я сама родилась в День Независимости. Это на самом деле очень приятно, когда в твой день рождения и салюты, и гулянья народные все происходят, поздравления, поэтому я думаю, что моя доченька будет очень рада тому, что она родилась в такой важный день. Очень хорошие условия, все знакомые мне советовали, что очень хороший роддом, персонал. Все оправдало мои ожидания.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Вижу по глазам мамы, что это только начало. У них еще все впереди, я думаю, они на этом не остановятся. Единая страна и единая семья. Семья действительно становится настоящей, когда в ней слышатся детские голоса.

Что символично, мам поздравили в День народного единства. Вручили нужные в быту подарки и пожелали приходить за пополнением. Социальная защита семьи – один из основных приоритетов государственной политики. Особая поддержка – многодетным.