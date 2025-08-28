В Минске 87% многодетных семей получили финансовую поддержку к новому учебному году

Завершаются выплаты единовременной материальной помощи на подготовку детей к новому учебному году. В Минске 87 % многодетных семей уже получили финансовую поддержку. В этом году на эти цели выделено около 4,8 миллиона рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице проживают более 16 700 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются почти 30 тысяч школьников. Традиционно, к новому учебному году государство оказывает материальную помощь таким семьям. Ее размер на каждого учащегося составляет 30 % бюджета прожиточного минимума. Это чуть более 146 рублей.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В тот момент, когда они перешагнут первый раз школьный порог, они должны понимать, что они не одиноки, что рядом находятся родители, любящие учителя, знающие профессионалы своего дела, что они приобретут новых друзей. Ну и, конечно, важная составляющая – это то, что у деток был портфель со всем необходимым. Многодетным, нуждающимся, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказывают всестороннюю поддержку и просто неравнодушные граждане. Минчане, представители трудовых коллективов, руководства города и общественных организаций помогают собрать портфели к школе. Вручение принадлежностей и подарков сопровождается яркими праздниками с выступлениями аниматоров, творческих коллективов и работой интерактивных площадок.

Анна Юнгина, учащаяся средней школы №10:

Маленькие детки приходят, видят, как к 1 сентября относятся, государство дарит такие подарки хорошие. Мне очень нравится, что это проходит ежегодно. И что это для всех вот таких вот маленьких деток. Я сюда приходила еще со своей сестрой в позапрошлом году. И тут было очень круто.