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В Минске стартовал республиканский благотворительный марафон «От всей души»

26 декабря 2024 17:42
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Окружить вниманием и заботой людей золотого возраста. В Минске стартовал республиканский благотворительный марафон «От всей души», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске стартовал республиканский благотворительный марафон «От всей души»-2

Торжественное открытие прошло в Минском городском Дворце культуры. Для минчан почтенного возраста музыкальные подарки подготовили артисты белорусской эстрады. Марафон от «От всей души» продлится до 15 января и будет наполнен теплыми встречами, максимальной поддержкой и вниманием. За три недели участники посетят социальные пансионаты, учреждения здравоохранения, территориальные центры социального обслуживания населения. Яркими событиями станут праздничный вечер в Большом театре и рождественский бал. А завершат череду поздравлений торжеством «Встретим вместе старый Новый год!».

В Минске стартовал республиканский благотворительный марафон «От всей души»-4

Никита Залевский, артист белорусской эстрады:
В моем репертуаре находятся такие композиции того времени, которые люди слушают, любят и до сих пор поют. Поэтому я надеюсь, что сегодняшнее выступление даст еще больший заряд энергии, эмоций и хорошего настроения.

В Минске стартовал республиканский благотворительный марафон «От всей души»-6

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Основная идея акции – это связь поколений. Все-таки поделиться радостными событиями Рождества, Нового года, молодых людей с нашими пожилыми гражданами, уважаемыми ветеранами. Ну и конечно, получить обратную связь и тот неоценимый опыт, который имеется у каждого ветерана.

К слову, в Минске проживают более 300 тысяч человек старше 65 лет. И марафон «От всей души» – это напоминание о том, что доброта и забота не имеют возрастных границ.

# Пётр Шутько # Благотворительность # Пенсионеры

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