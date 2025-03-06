Владимир Кухарев вручил ордена Матери 9 многодетным жительницам Минска

За любовь и заботу. В канун праздника высоких государственных наград удостоены женщины, родившие и достойно воспитавшие пять и более детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной обстановке ордена Матери 9 многодетным жительницам столицы вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Церемония прошла в городской Ратуше. В адрес женщин звучали теплые слова признательности и благодарности за их ежедневный и неоценимый труд. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 56 детей.

Мария Щеголькова: Чувство невероятное я испытала. Это большая честь для меня, для моей семьи. Это такая память. Я представляю, как мои внуки будут рассматривать орден, держа их в маленьких ручках.

Мария Арушанова: У нас получилось так, что подряд четыре сына, а мы очень хотели дочку. И вот пятая у нас родилась дочка.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Поддержка, которая оказывается таким семьям, серьезная. В первую очередь это жилищные вопросы, которые решает государство. Также ряд льгот и преференций, которые предусмотрены. Это и пособия (11 видов), и семейный капитал.

С 1996 года орден Матери получили более тысячи минчанок. В их числе работницы промышленных предприятий, образования, здравоохранения, индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Но главное призвание их жизни – воспитание детей.