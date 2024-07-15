11 видов социальных пособий – на какую государственную поддержку могут рассчитывать семьи с детьми?

Беларусь отметила историческую дату – 30-летие института президентства. Мы живем в суверенной стране с сильным лидером, который буквально поднял страну с колен в 1990-е и затем продолжал делать все, чтобы каждый белорус чувствовал стабильность, безопасность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. О том, как развивалась столица за 30 лет, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Важно то, что, помимо помощи медицинской, которая оказывается у нас бесплатно, чтобы семья еще чувствовала себя защищенно в материальном плане. Потому в республике развитая система социальных пособий, которых 11 видов. Человек начинает ощущать поддержку уже на стадии даже беременности, когда назначается пособие по беременности и родам. Затем при рождении назначается пособие по рождению ребенка, которое составляет от 10 до 14 бюджетов прожиточного минимума в зависимости от очередности рождения детей. Система пособий по уходу до трех лет, которая привязана к средней заработной плате. Соответственно, в зависимости от того, как работает экономика, какую зарплату получают люди, растет величина этих пособий.

Очень важно то, что эта система незакостенелая. Примером тому может служить закон о пособиях, который подписан буквально 8 июля 2024 года и вступает в силу в ближайшее время. Согласно которому дополнительную поддержку получат дети-инвалиды, которые перешли уже во взрослую жизнь, старше стали. Также матери, которые не имеют страхового стажа, имеют недостаточный страховой стаж. Это позволит им почувствовать свою материальную поддержку от государства и быть уверенны в этом мире.

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