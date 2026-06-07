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Белорусские байкеры устроили праздник для учащихся Лесновской средней школы

07 июня 2026 10:50
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Школьный двор в агрогородке Лесное превратился в площадку для байк-фестиваля. В гости к учащимся Лесновской средней школы Копыльского района приехали мотоциклисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские байкеры устроили праздник для учащихся Лесновской средней школы-2

В сельской школе обучаются 108 ребят. Из них каждый пятый из многодетной семьи. Учащиеся делали селфи и смогли в живую рассмотреть технику, которую раньше видели только в кино.

Белорусские байкеры устроили праздник для учащихся Лесновской средней школы-4

Евгений Бейзак, директор байкерского клуба «THE ONE CHAPTER BELARUS»:
Нашим посещением именно этого места мы хотели показать и обратить внимание нашему подрастающему, молодому поколению о том, что именно семья является основой будущего любого государства, основой процветания любого государства. А быть многодетной семьей – это особый статус, уважение и честь.

Подобные визиты напоминают о простых, но важных вещах: внимание и человеческое тепло способны подарить радость не меньше, чем самые дорогие подарки. И порой достаточно одной встречи, чтобы обычный день стал особенным.

# Многодетные семьи в Беларуси # Дети # Евгений Бейзак

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