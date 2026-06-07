Зампредседателя КНР ознакомился с экспозицией «Белагро-2026»

От Минского выставочного центра до Шанхая и Пекина: экспортные маршруты обозначили на «Белагро-2026». Официальный визит Заместителя Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна в Беларусь получил практическое продолжение на полях главного аграрного события года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хань Чжэн ознакомился с экспозицией. Гостю из Поднебесной презентовали лучшие разработки отечественных предприятий АПК: от продуктов питания до мощной сельскохозяйственной техники.

Китай заинтересован в расширении присутствия брендов «Сделано в Беларуси» на прилавках магазинов Пекина и Шанхая. Эта тема была в центре внимания экспертов и на Белорусско-Китайском форуме в Минске. Речь не просто о сырьевом экспорте, а о создании совместных производств по китайским технологиям и активизации деловых контактов, что позволит обеим странам выйти на качественно новый уровень взаимной торговли. Продолжается визит в Беларусь заместителя председателя КНР Хань Чжэна Особый интерес китайские партнеры проявили к экологически чистым продуктам питания и современным технологиям глубокой заморозки мяса. На сегодняшний день уже десятки белорусских предприятий аккредитованы для поставок на китайский рынок.

Чжоу Наньнань, заместитель генерального директора корпорации по импорту и экспорту товаров промышленности:

Цель нашего визита – участие в таком мероприятии, как экспорт белорусских товаров в Китай. В рамках этого мероприятия мы заключили договор о сотрудничестве на 41 миллион долларов, в рамках которого мы будем закупать у Беларуси рапсовое масло, замороженную говядину и пиломатериалы. Ежегодный объем импорта составляет около 80 миллионов долларов.

Чжэнь Цзинь, заместитель генерального директора корпорации по импорту и экспорту товаров промышленности:

На самом деле такое мероприятие – хорошая платформа для налаживания связей между белорусскими и китайскими производителями. У нас представилась возможность для того, чтобы подписать договор о сотрудничестве на 23 миллиона долларов. Планируемый объем экспорта в течение года – 30-40 миллионов долларов. По итогам форума подписаны экспортные контракты по поставкам отечественной продукции в Китай. Беларусь отправит крупные партии льноволокна, рапсового масла и других товаров, востребованных на рынке Поднебесной.