Прямой эфир

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе

07 июня 2026 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Летний музыкально-туристический сезон в Минске продолжает радовать жителей и гостей столицы яркими событиями. В Верхнем городе состоялся гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства». Воспитанники детских музыкальных школ искусств выступили с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси имени Михаила Финберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе-2

На сцену вышли лучшие молодые исполнители Минска. Среди них – лауреаты международных и республиканских фестивалей. Юные артисты совместно с профессиональным оркестром исполнили популярные композиции. Творческий праздник на открытой площадке подарил зрителям яркие эмоции.

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе-4

Елизавета Могучева, учащаяся ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 7 Минска:
Музыкой я занимаюсь уже 7 лет, а с Национальным оркестром Беларуси я уже третий год солирую. Я люблю очень выступать на концертах, особенно солировать с Национальным оркестром Беларуси. Мне нравится, как публика реагирует на меня, на мою игру. Я люблю очень веселые, виртуозные пьесы играть.

Максим Рассоха, художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга:
Этот проект дает возможность выявить лучших детей, например, определенного года, потому что каждый год появляются новые таланты, сделать для них специальные аранжировки для оркестра и репетировать с ними, и потом представить это на суд публики: их таланты, их способности, их творчество.

Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе-6

Презентация городского музыкального проекта «Мары дзяцінства» состоялась в 2023 году. Главная цель – предоставить уникальную возможность учащимся детских школ искусств столицы выступить в качестве солистов ведущего оркестра страны.

# одаренные дети # Максим Рассоха # Концерт в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно
05 июня 2026 17:17

Любой человек на белорусской земле должен чувствовать себя равным – Румак на фестивале культур в Гродно

В Дубровенском районе возводят современный молочно-товарный комплекс
05 июня 2026 06:42

В Дубровенском районе возводят современный молочно-товарный комплекс

Областные «Дожинки-2026» состоятся 19 сентября в Дзержинске
28 мая 2026 06:09

Областные «Дожинки-2026» состоятся 19 сентября в Дзержинске