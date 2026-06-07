Гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства» прошел в Верхнем городе

Летний музыкально-туристический сезон в Минске продолжает радовать жителей и гостей столицы яркими событиями. В Верхнем городе состоялся гала-концерт финалистов городского музыкального проекта «Мары дзяцiнства». Воспитанники детских музыкальных школ искусств выступили с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси имени Михаила Финберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцену вышли лучшие молодые исполнители Минска. Среди них – лауреаты международных и республиканских фестивалей. Юные артисты совместно с профессиональным оркестром исполнили популярные композиции. Творческий праздник на открытой площадке подарил зрителям яркие эмоции.
Елизавета Могучева, учащаяся ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 7 Минска:
Музыкой я занимаюсь уже 7 лет, а с Национальным оркестром Беларуси я уже третий год солирую. Я люблю очень выступать на концертах, особенно солировать с Национальным оркестром Беларуси. Мне нравится, как публика реагирует на меня, на мою игру. Я люблю очень веселые, виртуозные пьесы играть.
Максим Рассоха, художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга:
Этот проект дает возможность выявить лучших детей, например, определенного года, потому что каждый год появляются новые таланты, сделать для них специальные аранжировки для оркестра и репетировать с ними, и потом представить это на суд публики: их таланты, их способности, их творчество.
Презентация городского музыкального проекта «Мары дзяцінства» состоялась в 2023 году. Главная цель – предоставить уникальную возможность учащимся детских школ искусств столицы выступить в качестве солистов ведущего оркестра страны.