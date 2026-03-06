В 2025-м численность занятых в экономике Минска увеличилась на 11 тыс. человек

Экономика Минска растет. В 2025 году численность занятых в ней увеличилась на 11 тысяч человек. Показатель превысил 1 миллион 53 тысячи горожан. Прирост обеспечен за счет активной кадровой политики организаций основного сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается сферы социальной защиты, Московский район занял первое место среди территориальных центров, Центральный район признан лучшим в рейтинге городских центров соцобслуживания, а пансионат «Родник» одержал победу среди учреждений для пожилых и инвалидов.

Наталья Зычкова, директор Минского городского социального пансионата «Родник»: Мне кажется, что коллектив каждый год достойно работает на благо своей родины, на благо каждого человека, который проживает в нашем пансионате, чтобы каждый, кто живет в нашем доме, он действительно чувствовал себя, можно сказать, человеком счастливым. Потому что детей вырастили, дом построен, как говорится, уже все-таки по 70-80 лет. А нам хочется, чтобы они были счастливые. И многие из них так и говорят: именно в этом возрасте можно стать вдвойне и втройне счастливыми.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Критерии учитывают и комплектование кадрами, и обеспеченность средствами реабилитации, и оказанием, на каком уровне качество социальных услуг. Для каждого направления свои критерии. Но важно то, что есть учреждения, которые являются флагманами по социальной защите, и на которых следует равняться.

Введены в строй два корпуса для проживания нуждающихся – спрос на такие помещения удовлетворен. Приоритет в работе – развитию стационар-замещающих технологий: они позволяют людям получать помощь, оставаясь в комфортной домашней среде.