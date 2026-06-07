Можно ли сдать ЦТ и ЦЭ без репетиторов? О подготовке к экзаменам поговорили с Мариной Ильиной

Как сегодня развивается система образования? Какова ситуация с кадровым обеспечением? И будут ли внедрять искусственный интеллект в обучение школьников? Эти и другие темы обсудили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Мариной Александровной Ильиной. Анастасия Лавринчук, СТВ:

Закончился учебный год, и вчерашние школьники уже сдали ЦЭ и ЦТ в основные дни. Как вы считаете, достаточно ли школьной подготовки, чтобы пройти эти испытания без репетиторов?

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Готовить к поступлению в высшие учебные заведения либо колледжи после того, как ребята наши заканчивают школы, гимназии, мы не начинаем в 10-11-м классе. Это целая система, начиная с первого класса, когда ребята осваивают предметы. Много сейчас есть возможностей осваивать предметы на повышенном уровне. Я считаю, что, пройдя путь в 11 лет, наши учащиеся готовы сдать хорошо и централизованные экзамены – и мы видим прекрасные результаты – и централизованное тестирование и выбрать профессию по душе. Если говорить про репетиторов, могу сказать, у меня достаточно неоднозначное мнение на этот счет. Если мы говорим про веяние моды, про какие-то тенденции, когда хотелось бы родителям нанять репетиторов, это их право. Но если ученик во время образовательного процесса будет вникать в материал, пользоваться всеми наработками, которые дает учитель, дома закреплять материал, то репетитор ему не понадобится. И есть масса этому примеров.