В американском штате Огайо в результате стрельбы пострадали не менее 12 человек

Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Огайо, двое в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел во время фестиваля, который ежегодно проходит в историческом районе города Толедо. На празднике отдыхали сотни людей. Полиция считает, что причиной стала ссора между двумя мужчинами. Подозреваемые скрылись.

Отметим, с начала 2026 года от пуль в США погибли более 5 тысяч человек. В среднем инциденты с огнестрельным оружием уносят по 35 жизней ежедневно. Конгресс пытается усилить проверки покупателей оружия, но Сенат подобный закон блокирует.