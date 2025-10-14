В Минске прошло награждение орденом Матери
Самая ценная награда за нелегкий и ответственный труд. Ордена Матери вручили сегодня в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В списке 32 жительницы столицы. Они родили и достойно воспитали пять и более детей. Награжденные – представительницы разных профессий: это сотрудницы организаций строительной и транспортной отраслей, торговли, связи, ведомственных структур, учреждений образования и здравоохранения. Все они успешны в профессии, но главная ценность в жизни каждой – семья. Значительную часть времени посвящают детям, их воспитанию, здоровью и образованию. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 166 детей.
Елена Королева, многодетная мама:
Его не видно, но он самый важный. Это и забота, это и волнение. Не только приготовить покушать, убраться, постираться, но и переживаешь за малышей. Я их до сих пор называю малышами, хотя они уже очень большие.
Оксана Мудрая, многодетная мама:
Мама, я считаю, – это крутой менеджер, который ведет все вопросы домашние, не только домашние, которая должна помочь детям вырасти, состояться.
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В нашей стране выстроена очень разветвленная система государственной поддержки семьи и детей, причем она начинается еще на этапе, когда мама становится беременной: медицинское сопровождение, материальная поддержка в виде пособий по уходу за ребенком, единовременные выплаты.
Впервые орден Матери в Беларуси вручили 14 октября 1996 года. За это время почетной награды удостоены почти 1 150 минчанок.