В Минске прошло награждение орденом Матери

Самая ценная награда за нелегкий и ответственный труд. Ордена Матери вручили сегодня в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В списке 32 жительницы столицы. Они родили и достойно воспитали пять и более детей. Награжденные – представительницы разных профессий: это сотрудницы организаций строительной и транспортной отраслей, торговли, связи, ведомственных структур, учреждений образования и здравоохранения. Все они успешны в профессии, но главная ценность в жизни каждой – семья. Значительную часть времени посвящают детям, их воспитанию, здоровью и образованию. Всего в семьях награжденных женщин воспитываются 166 детей.