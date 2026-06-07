В Германии уровень недовольства работой Мерца достиг рекордного показателя

Уровень недовольства работой Фридриха Мерца обновил исторический максимум. Согласно опросам социологического института, меньше 15% респондентов довольны работой его правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень недовольства работой Фридриха Мерца обновил исторический максимум. Согласно опросам социологического института, меньше 15% респондентов довольны работой его правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Недовольство деятельностью канцлера превысило 80 %. Подавляющее большинство граждан уверены, что Мерц не справляется с обязанностями. Его рейтинг стремительно упал менее чем за год.
Ослабли позиции не только среди избирателей, но и в рядах собственной партии. Рост цен на топливо вызвало конфликт в коалиции. Поводом для споров стала инициатива введения налога на сверхприбыль для нефтяных корпораций, которую канцлер заблокировал. По данным СМИ, в случае досрочных выборов, правящий альянс утратил бы парламентское большинство.