В Германии уровень недовольства работой Мерца достиг рекордного показателя

Вместо европейского комфорта – бездушная бюрократия. Почему белорусы и россияне уезжают из Германии?

Отдельный чат наших соотечественников в Германии под названием «Переезд из Германии в Беларусь», то есть в обратном направлении, стал местом, где скапливаются не выдуманные истории о том, что скрыто от глаз туристов и чиновников.