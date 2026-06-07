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В Германии уровень недовольства работой Мерца достиг рекордного показателя

07 июня 2026 13:51
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Уровень недовольства работой Фридриха Мерца обновил исторический максимум. Согласно опросам социологического института, меньше 15% респондентов довольны работой его правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии уровень недовольства работой Мерца достиг рекордного показателя-2

Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Недовольство деятельностью канцлера превысило 80 %. Подавляющее большинство граждан уверены, что Мерц не справляется с обязанностями. Его рейтинг стремительно упал менее чем за год. 

В Германии уровень недовольства работой Мерца достиг рекордного показателя-4

Ослабли позиции не только среди избирателей, но и в рядах собственной партии. Рост цен на топливо вызвало конфликт в коалиции. Поводом для споров стала инициатива введения налога на сверхприбыль для нефтяных корпораций, которую канцлер заблокировал. По данным СМИ, в случае досрочных выборов, правящий альянс утратил бы парламентское большинство.

# Фридрих Мерц # Новости Германии

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