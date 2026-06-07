Как защитить детей в эпоху соцсетей? Об ИИ, экзаменах и новых подходах говорили с Мариной Ильиной

Как сегодня развивается система образования? Какова ситуация с кадровым обеспечением? И будут ли внедрять искусственный интеллект в обучение школьников? Эти и другие темы обсудили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики Мариной Александровной Ильиной. Вступительная кампания – 2026: есть ли новшества?

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Вступительная кампания на протяжении последних лет глобально не менялась. И наши учащиеся и родители знают правила. Конечно, есть некоторые корректировки, которые послужат качеству этой вступительной кампании. Особое внимание хотела обратить на целевые наборы. Сегодня есть возможность на востребованные специальности в Республике Беларусь поступить нашим учащимся и заранее знать свое первое рабочее место. Как отнеслись дети и родители к ограничению использования смартфонов в школе?

Марина Ильина:

Действительно реакция была неоднозначная, но для города Минска не для всех учреждений образования это было новшеством, так как уже несколько лет подряд в своих правилах учреждения образования прописывали ограничения пользования мобильными телефонами. И они более легко вошли в это нововведение. Конечно, мы понимаем, что сегодня у нас, у взрослых, у наших детей есть зависимость от телефонов, от сети Интернет, от возможности быстро посмотреть и пролистать всю информацию. И это нововведение было очень важным, и считаем, что имеет за год положительный эффект. Наши ребята на переменах не сидели в мобильных телефонах, они учились заново общаться. Это во многом помогло нам перестроить эту систему. Я думаю, что мы продолжим и в следующем году, потому что отзывы как со стороны родителей, со стороны педагогов, и уже пришло понимание учащихся, что это действительно нужно, прежде всего для здоровья. Буллинг. Какие меры сейчас предпринимаются, чтобы полностью искоренить это явление?

Марина Ильина:

Главное, что мы сделали прошлым летом, мы признали, что есть такая проблема. Во всеуслышание объявили и призвали помощников и союзников нам всем вместе создать проект. Проект называется «Минская школа: вместе без обид». Она реализуется во всех учреждениях образования города Минска. И главное – это дать детям возможность понимания этой проблемы, знание о том, куда они могут обратиться в случае попадания в такую сложную жизненную ситуацию. А буллинг наносит психологическую травму ребенку, из которой порой самостоятельно ребенок выбраться не может. Можно ли сдать ЦТ и ЦЭ без репетиторов? О подготовке к экзаменам поговорили с Мариной Ильиной.

Марина Ильина:

Мы активно обсуждаем эту тему с нашими родителями на родительских собраниях. На сайте комитета по образованию мы создали специальный раздел, где полностью вся методическая литература, разработаны уроки и занятия. И мы учим ребят правильному общению, взаимопониманию, поддержке. Все ли получилось за год? Ну, наверное, нет. Нам бы хотелось стопроцентного результата. Мы будем продолжать этот проект. И могу сказать по отзывам, он прижился в школах. Ребятам интересно в этом участвовать. И все меньше и меньше на наших страницах появляются эпизоды буллинга. И это тоже результат. Насколько наше молодое поколение сегодня защищено от деструктивного влияния социальных сетей?

Марина Ильина:

Запретами этот вопрос не решишь. Мы должны говорить с ребятами об информационной безопасности. Мы должны учить их различать правду и ложь в социальных сетях и в той информации, которую они получают. Немаловажная роль и родительского контроля, кроме того, что педагоги на занятиях объясняют систему безопасности. Очень активно Министерство внутренних дел работает вместе с учреждениями образования, приходя на классные часы, на родительские собрания. Но еще раз повторю, главное не в запрете, а в возможности наших молодых фильтровать, грамотно, правильно пользоваться той информацией, которая есть. Перспективы внедрения ИИ в образовательный процесс: как сейчас применяется искусственный интеллект?