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Более 100 миллионов на выплату пособий. Какую поддержку оказывает государство уязвимым категориям граждан?

15 июля 2024 18:43
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Беларусь отметила историческую дату – 30-летие института президентства. Мы живем в суверенной стране с сильным лидером, который буквально поднял страну с колен в 1990-е и затем продолжал делать все, чтобы каждый белорус чувствовал стабильность, безопасность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. О том, как развивалась столица за 30 лет, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Говоря о Беларуси, невозможно не говорить о том, что у нас социальное государство. Как выросли социальные выплаты за эти 30 лет, и как изменился подход именно к поддержке населения в нашей стране?

Более 100 миллионов на выплату пособий. Какую поддержку оказывает государство уязвимым категориям граждан?-1

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Выстроена за эти годы действительно действенная система социальной поддержки семьи, детей и уязвимых категорий граждан, причем по всем направлениям. Конечно, мы понимаем, что это благодаря тому экономическому развитию, которое получила страна. Сегодня ежемесячные выплаты в виде пенсий в городе Минске превышают 380 миллионов, более 100 миллионов расходуется на выплату пособий.

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# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Пётр Шутько

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