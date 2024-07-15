Более 100 миллионов на выплату пособий. Какую поддержку оказывает государство уязвимым категориям граждан?

Беларусь отметила историческую дату – 30-летие института президентства. Мы живем в суверенной стране с сильным лидером, который буквально поднял страну с колен в 1990-е и затем продолжал делать все, чтобы каждый белорус чувствовал стабильность, безопасность, защищенность и уверенность в завтрашнем дне. О том, как развивалась столица за 30 лет, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Говоря о Беларуси, невозможно не говорить о том, что у нас социальное государство. Как выросли социальные выплаты за эти 30 лет, и как изменился подход именно к поддержке населения в нашей стране?