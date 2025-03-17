В Беларуси работает 60% инвалидов трудоспособного возраста, которые имеют показания к труду

Еще одно приоритетное направление социальной политики государства – поддержка незащищенных слоев населения. Особое внимание людям с особенностями развития. Для них в том числе создаются специализированные рабочие места. В Беларуси работают 60 % инвалидов, которые имеют показания к труду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О социализации людей с ограниченными возможностями говорили на итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома. В столице активно ведется работа по адаптации инвалидов к профессиональной деятельности. Также уделяется внимание обучению. Наиболее востребованными являются такие специальности, как продавец, оператор ЭВМ и контролер-кассир. Государством предусмотрены и другие меры поддержки.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Одним из новых таких механизмов сегодня является в том числе введение квотирования рабочих мест, что тоже будет, безусловно, способствовать тому, что людям с инвалидностью будет предоставлен широкий выбор мест работы. Люди с инвалидностью работают на предприятиях общественных объединений инвалидов. У нас таких 78 предприятий в стране.

Также на коллегии говорили о реабилитации инвалидов. Серьезный шаг в этом направлении – открытие после реконструкции центра «Росток». Что позволило расширить возможности для восстановления и оздоровления людей с ограниченными возможностями. Просторный бассейн, актовый и спортивный залы, а также компьютерные классы и тренажеры. В центре применяют новые подходы к реабилитации.