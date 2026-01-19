В Минске ввели новую меру поддержки для молодых мам

Получить деньги смогут женщины в возрасте от 18 до 25 лет включительно, у которых родился ребенок, начиная с 1 января 2026 года. Выплата назначается на каждого новорожденного. Размер помощи составляет два бюджета прожиточного минимума, действующих на дату рождения ребенка. Сейчас это чуть более 982-х рублей.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Для поддержки молодых семей, в частности студенческих семей, принято решение о дополнительных выплатах женщинам, которые родят или родили ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Воспользоваться этой поддержкой смогут женщины, которые зарегистрированы и проживают в городе Минске. Обращаться надо в территориальные центры социального обслуживания, приложив небольшой пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении и справка о составе семьи.

Также на сессии Мингорсовета были приняты решения о дополнительной господдержке людей с инвалидностью второй группы, которые пользуются услугами гемодиализа. Такие категории лиц могут воспользоваться сервисом «социального такси» для прохождения необходимых процедур в медучреждении и отправки после них домой. Вместе с этим расширен перечень учреждений, куда будут доставлять данную категорию людей.