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В Минске с начала 2024-го трудоустроено на 2,5% жителей больше, чем уволено

14 августа 2024 17:31
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В Минске наметилась положительная динамика по трудоустройству. С начала 2024 года на работу было принято на 2,5 % населения больше, чем уволено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это говорит о том, что жители все активнее вовлекаются в экономику города.

В Минске с начала 2024-го трудоустроено на 2,5% жителей больше, чем уволено-1

Вместе с этим есть рост потребности в кадрах. На рынке труда достаточно вакансий для трудоустройства. Как правило, две трети из них – это рабочие специальности. Для обеспечения столичных предприятий квалифицированными кадрами разработаны дорожные карты, в рамках которых определяются востребованные на рынке труда специальности и проводятся мероприятия, которые направлены на повышение престижа этих профессий.

В Минске с начала 2024-го трудоустроено на 2,5% жителей больше, чем уволено-4

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Наблюдается определенный дисбаланс в желаниях потенциальных работников и желаниях нанимателей, потому мы в этом плане активно работаем совместно с нанимателями. Можем провести обучение, переподготовку за счет средств фонда социальной защиты. В то же время и предприятия организаций активно работают по этому направлению и организовывают переобучение и повышение квалификации на рабочих местах.

В Минске с начала 2024-го трудоустроено на 2,5% жителей больше, чем уволено-7

Еженедельно для всех желающих проводятся мини-ярмарки вакансий, где можно ознакомиться с информацией о свободных специальностях и пообщаться с нанимателями. С начала года участие в них приняло свыше 13 тысяч соискателей.

# Трудоустройство # общество # Пётр Шутько

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