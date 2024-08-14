В Минске с начала 2024-го трудоустроено на 2,5% жителей больше, чем уволено

В Минске наметилась положительная динамика по трудоустройству. С начала 2024 года на работу было принято на 2,5 % населения больше, чем уволено, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это говорит о том, что жители все активнее вовлекаются в экономику города.

Вместе с этим есть рост потребности в кадрах. На рынке труда достаточно вакансий для трудоустройства. Как правило, две трети из них – это рабочие специальности. Для обеспечения столичных предприятий квалифицированными кадрами разработаны дорожные карты, в рамках которых определяются востребованные на рынке труда специальности и проводятся мероприятия, которые направлены на повышение престижа этих профессий.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Наблюдается определенный дисбаланс в желаниях потенциальных работников и желаниях нанимателей, потому мы в этом плане активно работаем совместно с нанимателями. Можем провести обучение, переподготовку за счет средств фонда социальной защиты. В то же время и предприятия организаций активно работают по этому направлению и организовывают переобучение и повышение квалификации на рабочих местах.