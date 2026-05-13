Прямой эфир

Новости по тегу #производство

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода
13 мая 2026 17:25

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода

В Гродно запустили производство углекислого газа для выпуска газировки и удобрений
13 мая 2026 06:17

В Гродно запустили производство углекислого газа для выпуска газировки и удобрений

Общий стаж превысил 430 лет! Рассказываем про трудовую династию, работающую на «Гомельдрев»
02 мая 2026 16:50

Общий стаж превысил 430 лет! Рассказываем про трудовую династию, работающую на «Гомельдрев»

Из тонкой нити – в прочную традицию. Как из обычных нитей рождается всемирно известная продукция
30 марта 2026 17:16

Из тонкой нити – в прочную традицию. Как из обычных нитей рождается всемирно известная продукция

Выпуск вафель по авторской технологии освоили на Докшицком хлебозаводе
30 марта 2026 17:00

Выпуск вафель по авторской технологии освоили на Докшицком хлебозаводе

Наше – лучшее! За два месяца белорусы купили более 30 тыс. отечественных товаров по льготным кредитам
28 марта 2026 18:26

Наше – лучшее! За два месяца белорусы купили более 30 тыс. отечественных товаров по льготным кредитам

Даже в самых обыденных и непринужденных шагах Первого всегда заложены глубинные смыслы – Пустовой
14 марта 2026 17:50

Даже в самых обыденных и непринужденных шагах Первого всегда заложены глубинные смыслы – Пустовой

Вафля с луком и картофелем – такого еще не было! Затестили мороженое со вкусом драника
14 марта 2026 17:26

Вафля с луком и картофелем – такого еще не было! Затестили мороженое со вкусом драника

В Минской области в 2026 году реализуют 45 инвестпроектов «Региональной инициативы»
13 марта 2026 14:00

В Минской области в 2026 году реализуют 45 инвестпроектов «Региональной инициативы»

Теперь выпускают уникальную продукцию – как программу «Один район – один проект» реализуют в Речице
28 февраля 2026 17:04

Теперь выпускают уникальную продукцию – как программу «Один район – один проект» реализуют в Речице

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»
24 февраля 2026 16:59

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство
11 февраля 2026 17:10

Новые вакансии и 13 млн рублей выручки – завод «Диапроектор» модернизирует производство