Жидкая двуокись углерода необходима и во многих промышленных процессах: от сварки металлов до заморозки продуктов и производства присадок к маслам для двигателей внутреннего сгорания.
В Гродно создано импортозамещающее производство пищевой двуокиси углерода.
Начиналось все в 1950 году, когда на деревообрабатывающий комбинат пришли Иван и Надежда Шевцовы. Супруги устроились на фанерное производство и помогали поднимать промышленность в тяжелое послевоенное время. Дети шли по их стопам с юных лет.
Ткач Елена Кресс удостоена звания «Человек года» Витебской области. Под ее руководством льняные нити превращаются в продукцию, известную далеко за пределами страны: от одежды до домашнего текстиля.
На предприятии провели модернизацию, установили современное оборудование и приступили к выпуску хрустящего лакомства. Десерт от витебских производителей вполне может заменить полноценный завтрак.
Тренд на «роднае» – по всей стране. Голосовать рублем за наши товары готовы не только используя лояльные условия госпрограммы, но и по зову души.
Лукашенко умеет удивлять. И не перестает это делать. Уже привычно, понятно и обыденно, когда он несгибаемый лидер среди людей из стали, одинаково смелый и проникновенный оратор и среди своих сторонников, и в толпе недоброжелателей.
Необычное сочетание вкусов уже можно попробовать – мороженое поступило в продажу в начале месяца и успело завоевать любовь потребителей. Мороженое со вкусом драника далеко не первая новинка Минского хладокомбината.
В Минской области в рамках «Региональной инициативы» будут реализованы инвестпроекты в пищевой промышленности, деревообработке, машиностроении, выпуске строительных материалов и химическом производстве.
Усовершенствованная линейка позволит заместить импортные позиции на внутреннем рынке. Первые партии поставили белорусским потребителям, которые уже оценили новинку машиностроительной отрасли.
В 2024 году компания завоевала золотую медаль на международной выставке «Продэкспо» и была признана лучшим производителем лаваша.
Большинство процессов станут автоматизированными, что повысит качество и конкурентоспособность инновационной продукции – аналогов ей в Беларуси нет.
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