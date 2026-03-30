Выпуск вафель по авторской технологии освоили на Докшицком хлебозаводе
Венские вафли по-белорусски. На Докшицком хлебозаводе освоили выпуск нового вида продукции. На предприятии провели модернизацию, установили современное оборудование и приступили к выпуску хрустящего лакомства. Десерт от витебских производителей вполне может заменить полноценный завтрак. Новинку уже распробовали жители района. Первые партии вафель раскупились буквально за час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К выпуску венских вафель на хлебозаводе подошли основательно. Первоначально маркетологи изучили рынок и убедились, что этот продукт в Беларуси представлен в небольшом объеме и ассортименте.
Дальше приобрели все необходимое оборудование: печь, машину для крема и упаковки. И за дело взялись технологи. В условиях лаборатории разработали уникальную авторскую рецептуру десерта. Опытные партии на реализацию отправили в местные торговые сети. По мере роста спроса планируют выйти на полную мощность – до 2,5 тонн в месяц.
Алексей Байков, директор Докшицкого хлебозавода:
Для нас это новая абсолютно продукция. Новый вид для нас. Да и в области, наверно, никто не делает его. Пока он еще в стадии освоения. Разработали этикетку, упаковку. Потрачено на это 320 тысяч.
Светлана Чурко, начальник лаборатории Докшицкого хлебозавода:
Разработано два наименования венских вафель. Это венские вафли без начинки, с ванильным ароматом. Они являются полноценным завтраком. Второе наименование у нас планируется выпускать к концу апреля, думаю, мы пустим в начале мая вафли со сгущенкой.
Общий объем инвестиций, направленных на развитие предприятия в 2025 году, составил более 400 тысяч рублей. Модернизация и обновление технологического оборудования дает возможность расширять ассортимент. Сегодня на предприятии выпускают более 30 наименований хлебобулочных изделий и около 40 кондитерских.