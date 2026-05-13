В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода

Пожалуй, одна из самых заметных тенденций последних лет в белорусской экономике – ставка на собственное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем речь уже не только о крупных заводах, но и о региональных предприятиях, которые быстро занимают ниши, еще недавно зависевшие от импорта.

По итогам прошлого года объем импортозамещающей продукции в Беларуси приблизился к 30 миллиардам долларов. И это уже не просто замена зарубежных поставок, а создание собственного конкурентоспособного продукта, который востребован и внутри страны, и за ее пределами.

Более половины такой продукции уходит на экспорт. Все заметнее роль малого бизнеса: за последние 5 лет его вклад в импортозамещение вырос более чем в полтора раза и достиг почти 4 миллиардов долларов. И география здесь тоже показательна. Новые предприятия появляются по всей стране. В Гродно запустили высокотехнологичную установку по производству жидкой двуокиси углерода. Такой газ используют при изготовлении напитков, удобрений и в целом ряде промышленных процессов.