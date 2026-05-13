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В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода

13 мая 2026 17:25
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Пожалуй, одна из самых заметных тенденций последних лет в белорусской экономике – ставка на собственное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем речь уже не только о крупных заводах, но и о региональных предприятиях, которые быстро занимают ниши, еще недавно зависевшие от импорта.

По итогам прошлого года объем импортозамещающей продукции в Беларуси приблизился к 30 миллиардам долларов. И это уже не просто замена зарубежных поставок, а создание собственного конкурентоспособного продукта, который востребован и внутри страны, и за ее пределами.

Более половины такой продукции уходит на экспорт. Все заметнее роль малого бизнеса: за последние 5 лет его вклад в импортозамещение вырос более чем в полтора раза и достиг почти 4 миллиардов долларов. И география здесь тоже показательна. Новые предприятия появляются по всей стране. В Гродно запустили высокотехнологичную установку по производству жидкой двуокиси углерода. Такой газ используют при изготовлении напитков, удобрений и в целом ряде промышленных процессов.

Галина Буро – новая точка роста белорусской промышленности.

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода-2

Больше 3 тысяч тонн в месяц – суммарное производство жидкой двуокиси углерода на дочернем предприятии «Гродно Азота». Старую установку дополнили новым высокотехнологичным оборудованием, мощности выросли на две трети.

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода-4

Галина Буро, корреспондент:
Пищевая двуокись углерода необходима в первую очередь производителям газировки. На этикетке добавка имеет обозначение Е290 и указывает нам на такое привычное шипение при открытии бутылки с напитком. 

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода-6

Это реальная потребность страны. Жидкая двуокись углерода необходима и во многих промышленных процессах: от сварки металлов до заморозки продуктов и производства присадок к маслам для двигателей внутреннего сгорания. 

До санкций белорусские предприятия закупали продукт в Литве, после «еврошипения» стало ясно – необходимо свое независимое производство. И самое логичное место для его размещения – действующий химический гигант в Гродно, точнее площадка его дочернего предприятия «АзотХимФортис», которое взяло в переработку побочный продукт от производства метанола и аммиака – углекислый газ. По сути, теперь отходы превращают в доходы.

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода-8

Андрей Климовец, директор предприятия «АзотХимФортис»:
Общие инвестиции составили 20 миллионов рублей, мы тогда же воспользовались возможностью – вошли в перечень импортозамещающих проектов, получили статус преференциального проекта для города. Для нас она будет генерировать в районе 2 миллионов рублей в год прибыли.

Подробнее смотрите в видео.

# производство # Газ

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