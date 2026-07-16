Ароматные пироги с доставкой! Активистки БСЖ отправились в поля со сладкими угощениями для аграриев

От фестивально-творческого к трудовому марафону. Уборочная кампания в Беларуси набирает темпы. Первый комбайнер-тысячник 16 июля определился в Гродненской области. Александр Богданович из СПК «Озеры» раньше других преодолел заветную планку в уборке озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции чествовали героя жатвы прямо на поле. Впрочем, в эти дни внимание всем аграриям. Активистки Белорусского союза женщин, а это дамы-милиционеры, отправились в поля со сладкими угощениями – пирогами, чтобы порадовать тех, кто заботится о каравае-2026.

Не ради наград, не ради признания. Все дело в хлебе. В любви к профессии, которая приходит на смену каждое лето. Инженер хозяйства «Озеры Гродненского района» Александр Богданович вот уже в 18-й раз садиться за штурвал комбайна. Быть в числе лучших – не привыкать. Правда, первым тысячником в Гродненской области удалось стать только в этом сезоне. Рекорд, рожденный в команде, признается скромный механизатор. Такому большому намолоту способствовала высокая урожайность. Озимый ячмень дал почти 92,5 центнера с гектара. Грамоты, ценные подарки и отличительный знак лидера – вымпел в кабину комбайна. Герой жатвы! Первый комбайнер-тысячник определился на Гродненщине.

Горячо на полях Брестской области. Аграрии взяли высокий темп уборочной. Южное положение обязывает торопиться. По данным Минсельхозпрода, в закромах более 200 тысяч тонн зерна и рапса. В хозяйстве «За мир» убирают озимый тритикале, на подходе и озимая рожь. Предстоит еще обмолотить две трети площадей. В благодарность за труд – внимание от дам в погонах. Активистки Белорусского союза женщин с особой ответственностью подготовились к жатве.

Наталия Милюкова, начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

В этом году рядом с аграриями трудятся и сотрудники милиции. Более двух десятков милиционеров Брестчины, которые имеют разрешение на управление сельхозтехникой, в настоящее время оказывают свою помощь работникам агропромышленного комплекса по уборке хлеба. В такой ответственный период не могут остаться в стороне и женщины Беларуси. Прежде всего мы делимся с ними хорошим настроением, благодарим за старания и добросовестный труд.