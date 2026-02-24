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Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»

24 февраля 2026 16:59
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Как известно, дорога возникает под ногами идущего. В Беларуси она ведет к новым производствам в разных уголках страны. Более четырех лет реализуется инициатива «Один район – один проект». Идея по развитию регионов в таком формате принадлежит главе государства. 

Главный принцип – тщательный анализ специфики и потенциала каждой территории, чтобы создать именно то производство, которое будет максимально эффективным. Результат очевиден: появление современных заводов и цехов, а главное – новых рабочих мест. 
 

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»-2

Яркий пример успешной реализации программы демонстрирует Гомельская область. Здесь модернизировали предприятие, специализирующееся на производстве хлебобулочных изделий и полуфабрикатов. Проведенная реконструкция позволила увеличить объем выпуска продукции и расширить ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня товары этого предприятия пользуются стабильным спросом далеко за пределами региона. Подробнее – в репортаже Эллы Маркевич.

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»-4

Аромантный, тонкий и, что самое главное, натуральный – с конвейера сходит лаваш. Сегодня это Гомельское предприятие – один из лидеров в стране по выпечке хлебобулочных изделий и приготовлению полуфабрикатов. 

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»-6

Людмила Аверьянова, упаковщица предприятия по выпуску тонкого лаваша и других видов хлебобулочных изделий и полуфабрикатов:
Упаковываю лаваш уже пять лет. Через мои руки проходят две-три тысячи упаковок лаваша. Работа несложная, как и везде. Покупаем продукцию сами. Вкусная продукция. Нравятся сухари, лаваш. Панируем котлеты, естественно. С лаваша делаем запеканки. С сыром, с ветчиной очень вкусно. Можно пиццу делать.

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»-8

В 2014 году начинали с двух скромных линий. Толчком к развитию стала государственная инициатива «Один район – один проект». Так, в 2023 году на рынке появился продукт, не имеющий аналогов в Беларуси – тесто «Фило». Этот товар буквально побил рекорды популярности у потребителей. Увеличился и объем производства.

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»-10

Александр Ладыженко, исполняющий обязанности директора предприятия по выпуску тонкого лаваша и других видов хлебобулочных изделий и полуфабрикатов:
На сегодня он составляет 5 тысяч тонн в год. Тем самым с каждым годом объемы растут где-то примерно на 10 %. С учетом расширения производства, добавив рабочие места, где-то около 150 человек. Значит, средняя зарплата по нашему предприятию – 2,850 рублей. 

Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»-12

Модернизация оборудования и внедрение инноваций не остались незамеченными. В 2024 году компания завоевала золотую медаль на международной выставке «Продэкспо» и была признана лучшим производителем лаваша. Но останавливаться на достигнутом на предприятии не собираются. В планах – расширение территории и установка новых линий. 

Спрос рождает предложение, а белорусский лаваш сегодня знают далеко за пределами страны. География поставок широкая – около 40 % продукции уходит на экспорт: в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси # производство

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