Лидер в стране! Гомельское предприятие модернизировали благодаря инициативе «Один район – один проект»

Как известно, дорога возникает под ногами идущего. В Беларуси она ведет к новым производствам в разных уголках страны. Более четырех лет реализуется инициатива «Один район – один проект». Идея по развитию регионов в таком формате принадлежит главе государства. Главный принцип – тщательный анализ специфики и потенциала каждой территории, чтобы создать именно то производство, которое будет максимально эффективным. Результат очевиден: появление современных заводов и цехов, а главное – новых рабочих мест.



Яркий пример успешной реализации программы демонстрирует Гомельская область. Здесь модернизировали предприятие, специализирующееся на производстве хлебобулочных изделий и полуфабрикатов. Проведенная реконструкция позволила увеличить объем выпуска продукции и расширить ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня товары этого предприятия пользуются стабильным спросом далеко за пределами региона. Подробнее – в репортаже Эллы Маркевич.

Аромантный, тонкий и, что самое главное, натуральный – с конвейера сходит лаваш. Сегодня это Гомельское предприятие – один из лидеров в стране по выпечке хлебобулочных изделий и приготовлению полуфабрикатов.

Людмила Аверьянова, упаковщица предприятия по выпуску тонкого лаваша и других видов хлебобулочных изделий и полуфабрикатов:

Упаковываю лаваш уже пять лет. Через мои руки проходят две-три тысячи упаковок лаваша. Работа несложная, как и везде. Покупаем продукцию сами. Вкусная продукция. Нравятся сухари, лаваш. Панируем котлеты, естественно. С лаваша делаем запеканки. С сыром, с ветчиной очень вкусно. Можно пиццу делать.

В 2014 году начинали с двух скромных линий. Толчком к развитию стала государственная инициатива «Один район – один проект». Так, в 2023 году на рынке появился продукт, не имеющий аналогов в Беларуси – тесто «Фило». Этот товар буквально побил рекорды популярности у потребителей. Увеличился и объем производства.

Александр Ладыженко, исполняющий обязанности директора предприятия по выпуску тонкого лаваша и других видов хлебобулочных изделий и полуфабрикатов:

На сегодня он составляет 5 тысяч тонн в год. Тем самым с каждым годом объемы растут где-то примерно на 10 %. С учетом расширения производства, добавив рабочие места, где-то около 150 человек. Значит, средняя зарплата по нашему предприятию – 2,850 рублей.