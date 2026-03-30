Из тонкой нити – в прочную традицию. Как из обычных нитей рождается всемирно известная продукция

Из тонкой нити – в прочную традицию. За десятилетия работы на Оршанском льнокомбинате созданы не просто ткани, а узнаваемый белорусский бренд. Более 30 лет в профессии – и признание на высшем уровне. Ткач Елена Кресс удостоена звания «Человек года» Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под ее руководством льняные нити превращаются в продукцию, известную далеко за пределами страны: от одежды до домашнего текстиля.

Елена Кресс, ткач фабрики №3 Оршанского льнокомбината: 30 лет назад станки были поменьше, производительность была, конечно же, ниже, потому что сейчас у нас скоростные станки, производительность в разы увеличилась. С увеличением производительности, конечно же, у нас нормы возросли. У нас очень много технологических процессов, которые надо наперед немножко контролировать. Где-то бобина сходит, надо успеть ее поставить. Качество требует к себе очень большого внимания. Надо проверять переплетения, номера пряжи все.

Елена Кресс:

Это основное – видеть, когда из обычных нитей путем переплетения получается ткань. И мы знаем, что эта ткань нравится людям. Конечно, это гордость за то, что мы делаем. Постельным пользуемся, столовые принадлежности, полотенце, скатерти. И я пользуюсь, и дети, и внуки. У меня есть родственники в России, которые также пользуются продукцией с нашего предприятия.

Я не ожидала, что меня наградят, потому что у нас все мои коллеги, все очень хорошо работают. Была гордость, гордость за то, что все-таки нелегкий труд ткача оценили по достоинству, что заметили и предприятие, и работу оценили.